SAVAŞ BAŞLADI, ÇEYREK ALTIN UÇUŞA GEÇTİ! 28 Şubat 2026 Cumartesi Altın Fiyatları (Güncel)

28 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları, hafta kapanışında sert hareketlerle gündeme oturdu. İsrail’in İran’a yönelik son dakika saldırısı sonrası küresel piyasalarda tansiyon yükselirken, yatırımcılar yeniden güvenli liman olarak altına yöneldi. Özellikle çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları, Kapalıçarşı’da dikkat çeken seviyelere ulaştı.

Altın fiyatları cuma gecesi kapanışını gerçekleştirdi. Ancak jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte Kapalıçarşı’da alış satış fiyatı arasında büyük makas farkı yaşanabileceği belirtiliyor. Hafta sonu işlemlerinde altının ons fiyatı 5.300 dolar seviyesini aşarak yükselişin devam edebileceğine işaret etti.

28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Cumhuriyet Altını 48.702,00 49.321,00 %1,38 Yarım Altın 24.426,00 24.778,00 %1,38 Çeyrek Altın 12.213,00 12.396,00 %1,37 Reşat Altını 48.734,47 49.353,95 %1,44 Kulplu Reşat Altını 48.736,69 49.356,20 %1,45 Ata Altın 49.019,52 50.290,32 %0,57 Tam Altın 47.534,08 48.504,87 %0,57 Has Altın (Gram) 7.397,75 7.398,73 %1,41

Not: Cuma gece yarısı 01.00 itibariyle altının ons fiyatı hafta sonu kapanışı yaptı ve piyasa an itibariyle kapalı. Ancak bazı piyasalarda altının ons fiyatı hala işlem görüyor. Dolayısıyla hafta sonu savaş nedeniyle fiyatlarda belirsizlik ve ani fiyat farkları oluşmuş durumda.

ONS ALTIN 5.300 DOLARI AŞTI

Altının ons fiyatı hafta sonu işlemlerinde 5.300 dolar seviyesini aşarak dikkat çekti. Bu yükseliş, iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına da yukarı yönlü baskı oluşturdu. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında oynaklık artarken, Kapalıçarşı’da alış satış fiyatı arasındaki farkın büyüyebileceği ifade ediliyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN?

Cumhuriyet altını bugün alışta 48.702,00 TL, satışta ise 49.321,00 TL seviyesinde bulunuyor. Cumhuriyet altını kaç TL sorusu özellikle yatırım amaçlı büyük altın almayı düşünenler tarafından sıkça araştırılıyor. Güncel verilere göre Cumhuriyet altını alış satış fiyatı arasında belirgin bir fark oluşmuş durumda.

YARIM ALTIN NE KADAR, YARIM ALTIN BUGÜN KAÇ PARA?

Yarım altın bugün alış fiyatı 24.426,00 TL, satış fiyatı ise 24.778,00 TL olarak kaydedildi. Yarım altın ne kadar sorusu, düğün sezonu ve yatırım planları nedeniyle en çok aranan başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın ne kadar bugün sorusunun yanıtı 12.213,00 TL alış ve 12.396,00 TL satış fiyatı olarak öne çıkıyor. Çeyrek altın kaç TL sorusu, küçük yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Son gelişmelerle birlikte çeyrek altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme dikkat çekiyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı sorusu, yatırımcıların karar aşamasında sıkça gündeme geliyor. Güncel fiyatlara bakıldığında her iki ürün de benzer oranlarda yükseliş göstermiş durumda. Ancak alış satış fiyatı farkı ve bütçe planlaması, tercih konusunda belirleyici oluyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını satış fiyatı 49.321,00 TL seviyesindedir.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın satış fiyatı 12.396,00 TL olarak kaydedildi.

Yarım altın bugün kaç para?

Yarım altın satış fiyatı 24.778,00 TL seviyesindedir.

Ons altın kaç dolar oldu?

Hafta sonu işlemlerinde ons altın 5.300 dolar seviyesini aşmıştır.

Kapalıçarşı’da alış satış farkı artar mı?

İsrail’in İran’a saldırısı sonrası jeopolitik riskler nedeniyle Kapalıçarşı’da alış satış fiyatı arasında büyük makas farkı yaşanabileceği belirtiliyor.

28 Şubat 2026 Cumartesi altın fiyatları, savaş kaynaklı gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü sert hareket sergiledi. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Ons altının 5.300 dolar seviyesini aşması, altın piyasasında dalgalı ve yükseliş eğilimli görünümü güçlendirdi. Önümüzdeki süreçte Kapalıçarşı’daki alış satış makasının seyri ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.