Savaş belirsizliği

Nijer’de darbeciler, ECOWAS’ın askeri müdahale tehdidine karşılık hava sahasını kapattı. Müdahale hazırlığı olduğunu söyleyen Cuntacı Abdramane “cevabı verilir” derken darbe yanlıları başkentte gövde gösterisi yaptı.

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Sahel ülkesi Nijer’de darbecilere verilen sürenin dolmasının ardından askeri müdahale ihtimaliyle birlikte bölgede hareketlilik artıyor. Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, Nijer hava sahasını kapattı. Cunta sözcüsü, yabancı bir ülkenin Nijer'e saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu.

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer hava sahasının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.

Abdramane, herhangi bir ihlale anında ve güçlü cevap verileceğini belirterek "Yabancı bir ülke ECOWAS işbirliğiyle ülkemize saldırı hazırlığında" ifadesini kullandı. ECOWAS'ın askeri müdahale hazırlığı kapsamında 2 Orta Afrika ülkesinde asker konuşlandırdığını vurgulayan Abdramane, müdahil olan her ülkenin işbirlikçi sayılacağını söyledi.

ECOWAS’ın başını çeken Nijerya ise, Nijer ile tüm sınırların kapatıldığını duyurdu. Kararın ECOWAS’ın kargo hareketinin askıya alınması direktifiyle uyumlu olduğunu söyleyen Nijerya Gümrük Servisi (NCS) yetkilisi Bashir Adewale, “Karar iki ülkenin arasındaki barış ve istikrar için alındı” dedi.

GÖVDE GÖSTERİSİ

ECOWAS’ın cuntacılara darbeyi geri çevirmesi için tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala cuntaya desteğini göstermek isteyen on binlerce kişi ülkenin en büyük stadyumunu doldurdu. CNSP'nin önde gelen isimlerinden Mohamed Toumba, yönetimi bırakmayacaklarının altını çizerek "Nijer'in ilerlemesine karşı çıkanların Makyavelist planlarının" farkında olduklarını söyledi. Stadyumda Nijer bayraklarının yanı sıra Rus bayrakları ile Wagner ve Rusya yanlısı sloganlar dikkat çekti.

DESTEK HEYETİ YOLDA

Nijer’e yapılacak herhangi bir askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geleceğini açıklayan Burkina Faso ve Mali, Nijer'deki cuntayla dayanışma göstermek için Niamey'e ortak heyet göndereceğini açıkladı. Mali ordusundan yapılan açıklamada, "kardeş Nijer halkıyla dayanışma göstermek için" gönderilecek heyette Mali Devlet Bakanı, Bölgesel İdare Bakanı ve Hükümet Sözcüsü'nün de yer aldığı belirtildi.

‘ZAMANA İHTİYAÇ VAR’

Wall Street Journal’a konuşan ECOWAS ülkelerinden üst düzey bir askeri yetkili ise, operasyon için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. “Askeri harekâta katılmadan önce birliklerimizin gücünü artırmamız gerek” diyen yetkili, ECOWAS’ın ekonomik yaptırımlarla baskıya devam edeceğini ve daha geniş ticari ambargo için uluslararası kurumlardan destek arayacağını kaydetti.

Askeri müdahaleye karşı çıkan İtalya ise, sivil vatandaşlarına tahsis etmek üzere bu ülkede bulunan üssündeki asker sayısını azaltmaya başladı. “Tek yol diplomatik olandır” diyen İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ECOWAS’ın cuntaya tanıdığı sürenin uzatılması çağrısı yaptı.

YARDIMLARI KESTİ, UÇUŞU DURDURDU

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'ya yönelik tüm kalkınma yardımları ve bütçe desteğini askıya aldı. Geçen yıl 2 askeri darbe yaşanan Burkina Faso, bu yıl ocakta Sabre Operasyonu kapsamında ülkede bulunan Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmişti. Fransa, askerlerini çekmeyi kabul etmiş ancak kalkınma yardımları ve bütçe desteğine devam etmişti. Fransız ulusal havayolu Air France ise cuntanın hava sahasını kapatmasının ardından Nijer’e uçuşlarını ikinci bir emre kadar askıya aldığını açıkladı. Ayrıca Mali ve Burkina Faso'ya yönelik bağlantılı uçuşların da 11 Ağustos'a kadar durdurulduğu ifade edildi.