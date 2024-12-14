‘Savaş dönemi için hazırlanma zamanı’

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Ukrayna’daki savaşa büyük yığınak yapan ve asker gönderme senaryolarını gündeme getiren NATO, Rusya’ya karşı baskıyı her geçen gün daha da artırıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'yla olası bir çatışma tehdidine hazırlanmak için yeterli harcama yapılmadığını, "savaş dönemi zihniyetine geçme" zamanının geldiğini söyledi.

Rutte "Moskova Ukrayna ve bizimle uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyor" derken mevcut durumu hayatı boyunca gördüğü en kötüsü diye tanımladı. Rutte, "Dört-beş yıl sonra karşımıza çıkacaklara hazır değiliz" dedi ve üye ülkelere savunma harcamalarını "turbo hızlandırma" çağrısı yaptı.

Rutte "Savaşı önlemek için şimdi daha fazla harcama yapmazsak, daha sonra bu savaşı vermek için çok çok daha büyük bir bedel ödeyeceğiz" dedi.

NATO’nun üye ülkelerin GSYH’sinin savunma harcamalarına %2 ayırma hedefini en çok aşan Polonya oldu.

TRUMP BASTIRIYOR

ABD'de 20 Ocak’ta başkanlığı devralmaya hazırlanan Donald Trump da daha önce savunma alanında yeterli harcama yapmayan NATO ülkelerini korumayacağını söylemişti.

Göreve 1 Aralık’ta başlayan Avrupa Birliği'nin Savunmadan Sorumlu Komiseri Andrius Kubilius ise Avrupa’nın olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olmadığı uyarısında bulundu. Almanya Redaksiyon Ağı’na (RND) konuşan Kubilius, "Doğrusunu söylemek gerekirse, bir saldırıya karşı yeterince hazırlıklı değiliz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump, Ukrayna'nın Rus topraklarına ABD füzeleriyle saldırmasını "delilik ve büyük hata" diye nitelendirdi, Ukrayna savaşını sona erdirecek "çok iyi" bir planı olduğunu söyledi. Trump Time dergisine verdiği röportajda, Rus topraklarının derinliklerine ABD yapımı füzelerle saldırılmasını eleştirerek "Olup bitenler delice. Çılgınlık. Rusya'nın yüzlerce mil derinliklerine füze göndermeye şiddetle karşıyım. Bunu niye yapıyoruz? Sadece savaşı daha da tırmandırıp durumu daha da kötüleştiriyoruz. Buna izin verilmemesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

ABD'de Joe Biden yönetimi geçen ay Ukrayna'nın, Rus topraklarına düzenlenen saldırılarda ABD yapımı uzun menzilli füzeleri kullanmasına yeşil ışık yakmıştı.