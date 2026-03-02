Savaş etkisi piyasalara yansıdı: Altın rekor seviyeye yaklaştı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları dün de devam ederken, altın ve gümüş fiyatları yükselişe geçti.

Altın, ons başına 5 bin 393 doların üzerine çıkarak yüzde 2'ye yakın yükseldi. Böylece fiyatlar bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu yükseliş, ABD ve İsrail'in hafta sonu İran'a düzenlediği ortak saldırıların ardından artan güvenli liman talebiyle gerçekleşti.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi bölgesel gerilimleri tırmandırdı ve petrol zengini Körfez'deki deniz trafiğini aksattı.

İran, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak ve Suriye dahil olmak üzere komşu ülkelerdeki ABD varlıklarına misilleme saldırılarıyla karşılık verdi.

Altın, Şubat ayında art arda yedinci aylık kazancını kaydederek 1973'ten bu yana en uzun seriyi yakaladı.

Bu yükseliş, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Başkanı Trump'ın uluslararası ilişkileri yeniden şekillendirmesiyle desteklendi. Ayrıca, güçlü merkez bankası alımları ve yatırımcıların devlet tahvillerinden ve para birimlerinden uzaklaşması da bu yükselişe katkıda bulundu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 312 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 303 dolar, en yüksek de 5 bin 393 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 361 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Grama altın güne 7 bin 442 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 439 lira, en yüksek de 7 bin 623 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 580 liradan alıcı buluyor. Gram altının tarihi rekoru 7 bin 810 lirayla 29 Ocak 2026 tarihinde kırılmıştı. Böylece tarihi rekora yüzde 3'lük yükseliş kaldı.

Güncel altın satış fiyatları

• Gram altın satış fiyatı: 7.581,77 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 13.291,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 26.566,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 51.215,43 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 52.881,00 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 128.431,34 TL

• Ons altın satış fiyatı: 5.357,81 dolar

GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞTE

Gümüş fiyatları da Ortadoğu'daki gelişmeler ışığında yükseliş gösteriyor. Altın kadar olmasa da gümüş fiyatları da yükselişe geçti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 95,06 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 92,04 dolar, en yüksek de 96,41 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 93,51 liradan alıcı buluyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 134,02 liradan başladı. Gün içinde en düşük 129,76 lira, en yüksek de 135,91 lirayı gördü. Şu sıralar 132,08 liradan alıcı buluyor.