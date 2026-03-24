Savaş gerginliği piyasalara yansıdı: Petrol fiyatları yeniden arttı

Ortadoğu'daki savaşın tırmanabileceği endişesiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Brent petrolü Pazartesi günü yüzde 11 oranında düşüş gösterdikten sonra varil başına 104 dolara doğru yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidini beş gün erteleyerek Tahran'la görüşmeler yapıldığını iddia etmesinin ardından, Brent petrolü Pazartesi günü yüzde 11 oranında düşüş gösterdikten sonra varil başına 104 dolara doğru yükseldi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, İran müzakerelerin yapıldığını reddederken, İsrail saldırılarına devam etti. ABD ham petrol gösterge fiyatı West Texas Intermediate ise yaklaşık yüzde 4 oranında yükseldi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Basra Körfezi'ndeki ABD müttefikleri savaşa katılmaya doğru adım adım ilerliyorlardı. Gazete, durumdan haberdar kaynaklara atıfta bulunarak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın caydırıcılığı yeniden tesis etmeye istekli olduğunu ve saldırılara katılma kararına yakın olduğunu belirtti.

XS.com'da piyasa analisti olan Linh Tran, "Körfez ülkeleri çatışmaya katılırsa, bu önemli bir tırmanış anlamına gelir ve piyasa fiyatlarının kısa vadede riski nasıl fiyatlandırdığını yeniden şekillendirebilir" dedi.