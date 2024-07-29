Savaş hiç olmadığı kadar yakında

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ne yapılan saldırı sonrası bölgede tansiyon tavan yaptı. İsrailli yetkililer “Topyekûn savaş kapıda” derken ordu, suçlamaları reddeden Hizbullah hedeflerini vurdu. Tel Aviv’i dikkat dağıtmakla suçlayan İran “macera arama” dedi.

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Karşılıklı saldırılarını sürdüren İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında tansiyon yükselirken savaş hiç olmadığı kadar yakın. Golan Tepeleri’nde 12 gencin öldüğü roket saldırısının ardından bölgede gerilim tavan yaptı.

İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nde Dürzi nüfusun çoğunlukta olduğu Mecdel Şems beldesinde cumartesi akşamı roket saldırısı düzenlendi. Roketlerin bir futbol sahasına isabet ettiği saldırıda aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişi yaşamını yitirirken 35 kişi yaralandı. Saldırı, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in kuzeyindeki en ölümcül saldırı oldu.

İsrail ordusu “Ellerindeki istihbarat ve yapılan değerlendirme sonucu” roketin Lübnan’ın güneyindeki Şeba’dan ateşlendiğini iddia etti. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari “Hizbullah’a vereceğimiz karşılığa hazırlanıyoruz” açıklaması yaptı. Hagari, ziyaret ettiği Mecdel Şems’i vuran roketlerin İran yapımı olduğunu iddia etti.

‘AĞIR BEDELİ OLACAK’

ABD’den dönüşünü erkene çeken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hizbullah şimdiye kadar ödemediği bir bedel ödeyecek” diye konuştu. Netanyahu’nun ofisinden ise “Topyekûn bir savaşa hazırlanıyoruz” açıklaması geldi. Öte yandan Netanyahu’nun iniş yaptığı Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nda protesto gösterisi düzenlendi. İsrail’e dönen Netanyahu ise “ayağının tozuyla” güvenlik yetkilileriyle “saldırıya verilecek karşılığı” görüştü. Dün İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Hizbullah’ın “tüm kırmızıçizgileri aştığını” belirterek “Topyekun savaş kapıda” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken “tüm göstergelerin Golan Tepeleri’ne isabet eden roketin Hizbullah tarafından fırlatıldığına işaret ettiğini” söyledi. İsrail’in ülkesini savunma hakkı olduğunu kaydeden Blinken, “çatışmanın tırmanmasını istemediklerini” kaydetti.

‘KENDİLERİ VURDU’

İsrail’in önceki saldırılarına karşı Golan Tepeleri’nde bir askeri üssü vurduğunu açıklayan Hizbullah ise sivillerin öldüğü Mecdel Şems saldırısıyla “kesinlikle bağlantılarının olmadığı” açıkladı. Hizbullah sözcüsü Mohamad Afif, patlamanın İsrail füzesi kaynaklı olduğunu iddia etti. Lübnan hükümeti de saldırıyı kınayarak “sivillerin hedef alınması uluslararası hukukun ihlali” dedi.

Öte yandan füzenin, Hizbullah’ın gün içinde Golan yönüne düzenlediği roket saldırılarına karşı harekete geçen, İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe’den ateşlendiği iddia edildi. Bir bölge sakini, Demir Kubbe bataryalarının olduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğini iddia etti. Doha merkezli el-Arabi televizyonu da geldiği yön ve sirenlerin gecikmesi nedeniyle bölge halkında füzenin Demir Kubbe’den geldiği fikrinin oluştuğunu aktardı.

HİZBULLAH HEDEF ALINDI

İsrail savaş uçakları cumartesiyi pazara bağlayan gece boyunca Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait birçok hedefi vurdu. İsrail ordusu Lübnan topraklarının derinliklerinde ve güneyde bir dizi hedefi vurduklarını açıkladı. Hizbullah’a yakın El Meyadin televizyonu ise Lübnan’ın güneyinde dört farklı yere saldırdığını açıkladı. Hanere göre Lübnan’ın güneyindeki Hiyam, Kfarkilla, Teyrharfa ve Sur şehri yakınlarında bulunan Burc El Şimali isimli yerleşim birimine saldırı düzenlenirken ölü ya da yaralı sayısına dair bir bilgi paylaşılmadı.

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İSRAİLLİ BAKANLARA CENAZEDE PROTESTO

Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre Dürzi İdaresi Forumu Başkanı Yasir Gadban, hükümete gönderdiği mektupta, “olayın siyasi bir hadiseye dönüşmemesi için” siyasilerin Mecdel Şems’te hayatını kaybedenlerin cenazelerine katılmamasını talep etti. Cenazeye katılan Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Enerji Bakanı Eli Cohen ve Ekonomi Bakanı Nir Barakat, Mecdel Şems halkı tarafından protesto edildi. Kanal 13’ün haberine göre bölge halkı bakanları, "Çocuklarımızın kanları üzerinde dans etmeye geldiniz" sözleriyle eleştirdi. İsrail devlet Televizyonu Kan’ın yayınladığı görüntülerde bir kişi aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e “Buradan git, seni burada istemiyoruz, suçlu” diyerek tepki gösterdi.

TAHRAN: İSRAİL MACERA ARAMASIN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise, İsrail’e "yeni bir maceraya girişmesinin öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği" uyarısında bulundu. İsrail’in, dünya kamuoyunun dikkatini Filistin’de işlediği suçlardan başka yöne çekmek için sahte bir senaryo izlemeye çalıştığını ifade eden Kenani, ABD’ye “bölgede yeni bir yangın başlatmadan Siyonist rejimi durdurma” çağrısı yaptı.

BM: BÖLGE FELAKETE SÜRÜKLENEBİLİR

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile BM Lübnan Özel Koordinatörlüğü, Mecdel Şems saldırısının ardından ‘‘İsrail ile Hizbullah arasında bölgeyi felakete sürükleyebilecek daha geniş bir çatışmanın ateşlenebileceği’’ konusunda uyarıda bulundu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein ise, tam ölçekli bir savaşın önlenmesi için Hizbullah’ın BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamaya zorlanması talebinde bulunarak, ‘‘Bunu diplomatik olarak yapmanın şimdi son dakikası’’ dedi.