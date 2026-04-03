Savaş için dilendi

Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, merakla beklenen ulusa sesleniş konuşmasında önceki İran’a ilişkin iddialarını ve tehditlerini yineledi. Tahran, tehditlere karşı “daha yıkıcı saldırılar” yapacağını söyledi.

İran’a karşı başlattığı savaş ikinci ayında sürerken ilk kez ulusa seslenen ABD Başkanı Donald Trump, kamuoyunu saldırıların gerekli olduğuna ikna etmeye çalışarak İran’ı “taş devrine gönderme” tehdidinde bulundu.

Beyaz Saray’ın açıklamasından sonra merakla beklenen konuşmasında Trump, İran’a yönelik daha önce dile getirdiği iddialarını ve tehditlerini tekrarladı. İran’daki “askeri hedeflerini büyük ölçüde tamamladıklarını” ve yakında “görevi bitireceklerini” söyleyen Trump, savaştaki ana hedeflerinin “İran’ın nükleer silah elde etmemesini sağlamak” olduğunu kaydetti.

ZAMAN İSTEDİ

ABD halkında ve siyasetinde savaş karşıtlığı ve savaşa yönelik şüpheler artarken Trump, konuşmasında İran’a yönelik saldırıların “gerekli olduğunu” bir kez daha savundu. Trump, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile Irak, Vietnam ve Kore savaşlarına kıyasla İran’daki savaşın “sadece 32 gündür sürdüğüne” dikkat çekerek ABD halkından “biraz daha zaman” istedi.

İran’ın donanma ve hava kuvvetlerinin yok edildiğini belirten ABD Başkanı, kara operasyonu iddialarına değinmezken ABD’ye yardım etmediği gerekçesiyle ayrılacağını söylediği NATO’dan söz etmedi. Trump, son olarak konuşmasından saatler önce ortaya attığı ABD’nin İran’la müzakereler yürüttüğü iddialarına da değinmedi.

DESTEK AZALIYOR

Trump, yaklaşık 20 dakika süren konuşmasında “İran’a 2-3 hafta içinde çok sert bir darbe indireceklerini” iddia etti. İran’ı “çok sert vurmaya devam edeceklerini” söyleyen Trump, “Onları ait oldukları yere, Taş Devri’ne geri götüreceğiz” dedi.

“Eğer bu süre zarfında bir anlaşma sağlanamazsa elektrik santrallerinin her birini vuracağız” diye konuşan ABD Başkanı, İran’ın petrol tesislerini ise “bu ülke halkına bir şans vermek” istedikleri için vurmayacaklarını dile getirdi.

YouGov’un yakın zamanda yaptığı bir ankete göre katılımcıların sadece yüzde 28’i, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 61’i savaşı destekliyor. 2 Mart’taki ankette Cumhuriyetçiler yüzde 76’sı savaşı desteklediğini söylemişti.

TAHRAN: TESLİM OLACAKLAR

İran’dan Trump’ın savaşı sürdürme tehditlerine ise yanıt gecikmedi. İran ordu sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail’in “aşağılanma, utanç ve nihai teslimiyetle” karşı karşıya kalacağını belirtti. İran’ın askeri kapasitesinin yok edildiği iddialarına karşı ABD ve İsrail’in “önemsiz hedefleri vurduğunu” söyleyen Zülfikari, “Halihazırda aldığınız ağır darbelerin ardından, daha kapsamlı ve daha yıkıcı saldırılar bekleyin” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de “savaş-ateşkes-müzakere döngüsüne” müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Bunun bölge ve ötesi için felaket olduğunu söyleyen Bekayi, “İran halkına ABD-İsrail’in dayattığı savaşta şiddetle karşılık vermekten başka seçenek olmadığını” kaydetti.

İran dini lideri Mücteba Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ise Hürmüz Boğazı’nın İran’ın “düşmanlarına” kapalı kalacağını belirtirken, “savaşın seyrinin Tahran’ın stratejisiyle belirleneceğini” söyledi.