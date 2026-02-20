Savaş için yığınak

Dış Haberler

ABD ve İsrail İran'a saldırmak için askeri yığınağını sürdürüyor. CBS News’e konuşan kaynaklar, üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin cumartesi günü Başkan Donald Trump'a ordunun İran'a saldırmaya hazır olduğunu bildirdiklerini söyledi.

Yetkililer, Trump'ın saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediğini belirterek, istişarelerin devam ettiğini ve çeşitli olasılıklara açık olduğunu vurguladı. Pentagon'un İran'ın başlatabileceği olası eylemler veya karşı saldırılara hazırlık olarak bazı personeli geçici olarak Ortadoğu'dan Avrupa'ya veya ABD içindeki başka yerlere naklettiğini de sözlerine ekledi.

VURMAYA FIRSAT KOLLUYOR

CNN'e konuşan bazı kaynaklar da ABD ordusunun bu hafta sonu İran'a saldırı düzenlemeye hazır olduğunu, ancak Trump'ın böyle bir harekatı onaylayıp onaylamayacağına dair henüz nihai bir karar vermediğini söyledi. Axioshaber sitesi de Trump yönetiminin İran ile büyük bir savaşa daha yakın olduğunu öne sürmüştü.

TAM GAZ ASKERİ KUŞATMA

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD hükümeti yetkilileri ve eski askerlere dayandırdığı haberinde ise ABD'nin, 2003'teki Irak işgali sonrası Ortadoğu bölgesine bugüne kadarki en büyük hava gücünü taşıdığına dikkat çekti. Haberde bunun, Haziran 2025'te İran nükleer tesislerine düzenlenen "tek seferlik" saldırı yerine İran'a karşı "haftalar sürebilecek bir hava savaşı" seçeneği sunacağı ifade edildi.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ YOLDA

Uçuş takip verilerine göre Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü ve Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne F-35'ler, F-F-16'lar, E-3'ler ve E-11 uçakları sevk edildi. ABD halihazırda, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'de olası bir operasyon için 13 savaş gemisi bulunduruyor. Bölgede, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve balistik füzelere karşı savunma yapabilen 9 muhrip var. USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve taarruz gücüne sahip 4 muhrip de yolda.

Savaş tamtamları çalarken Polonya Başbakanı Donald Tusk, İran’daki Polonya vatandaşlarına ülkeyi acil tahliye etmeleri çağrısında bulunarak, “gelecek birkaç saat içinde İran’dan çıkışların imkansız hale gelebileceğini” ifade etti.

RUSYA’DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov ise “benzeri görülmemiş bir gerginlik” yaşandığını belirtti. Rusya’nın İran ile ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini ifade eden Peskov, “İranlı dostlarımızı ve bölgedeki tüm tarafları ihtiyatlı davranmaya davet ediyoruz” dedi. Tahran yönetimi ise olası bir saldırıya karşı Amerika’nın bölgedeki üslerini hedef alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD’yi saldırı ihtimalini aklından dahi geçirmemesi gerektiğini söyledi.