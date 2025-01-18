Savaş ilanını kabul ettik

Politika Servisi

Suç örgütü soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 isim tutuklandı, 17 isim de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, Akpolat’ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Tutuklama kararına tepki gösteren yurttaşlar CHP’nin çağrısıyla Beşiktaş Belediyesi’ne akın etti.

CHP lideri Özgür Özel, "Geri adım atmayacağız" derken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek. Ya hep beraber ya hiç birimiz” ifadelerine yer verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de “Bu aşamadan sonra büyük bir mücadeleyi başlatıyoruz” dedi.

‘TURBUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE’ TEHDİDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ağzındaki baklayı çıkardı. Operasyonların devam edeceğinin, asıl hedefin İBB ve İmamoğlu olduğunun sinyalini verdi. CHP Genel Başkanı Özel’in soruşturma savcısına yönelik eleştirilerini hedef alan Erdoğan, “Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadığı, yapılan hırsızlıklar dün gibi aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar” ifadelerini kullandı. Esenyurt ve Beşiktaş Belediye Başkanlarının tutuklandığını hatırlatan Erdoğan, “Halbuki onlar da çok iyi biliyor, daha turpların büyüğü heybede. Paniklemelerinin sebebi de budur” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Özel, bunun bir 'savaş ilanı' olduğunu belirterek “Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz” yorumunu yaptı.

ONLARIN İNSAFINA TERK ETMEYECEĞİZ

Özel şu ifadeleri kullandı: “Süreçte Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı bileşenleri bizden gördükleri cevaptan memnun olmayacaklar. 2025 içinde sandık milletin önüne gelecek, bu yaptıklarının hesabını millete verecekler. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da hesap verecek. Bir eylemlilik sürecinden, protesto sürecinden bahsetmiyorum, iktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bu memleket onların insafına terk edilemeyecek kadar kutsal. Bu ülkenin insanlarının onurları, haysiyetleri bundan sonra daha fazla onların kontrolünde olacak bir yargıya emanet edilemez.

Ne demek 'turbun büyüğü heybede'? Biz bilmiyoruz sen biliyorsan demek ki bu devlet senin şahsi istihbarat örgütün gibi işliyor. Salıya kadar tüm seçilmişlerimiz burada. Ortak ve cesur kararlar alınacak. Günü geldiğinde bilmesi gereken herkesin bundan haberi olacak. Daha fazla bunları oturdukları koltuklarda oturtmanın bu ülkedeki herkesin malına, canına, kişisel onuruna yapılacak en büyük kötülük olduğunun artık farkındayız.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Akpolat'ın tutuklanması hakkında konuştu. Adaletsizliğe karşı herkesin ses çıkarması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Bunu seyretmek, 'Bana bir şey olmaz' demek kadar bir insanın kendisini aldatması düşünülemez. Kimse 'bu bana değil' diye düşünmesin" dedi. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan İmamoğlu, Akpolat'ın yaşadıkları için 'itibarsızlaştırma zulmü yapılıyor' ifadesini kullandı.

Akpolat'ın yargılanma şekline dikkat çeken İmamoğlu, "Yargılanma biçimini ve mahkemeye gidiş biçimini gördünüz. Adalet olarak 25-30 yıl öncesini arar durumdaysak gerisini konuşmak boş. Apar topar hapse atılan Esenyurt Belediye Başkanı için 'bildiğiniz gibi değil' dediler neredeyse 3 ay oldu hâlâ iddianamesi yazılamadı. Siyasetin yargıyı bu kadar alet olarak kullandığı bir dönemin Türkiye'de var olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

KÖTÜLÜK YAPANLAR HESAP VERECEKLER

Kimsenin yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "Bunu seyretmek, 'Bana bir şey olmaz' demek kadar bir insanın kendisini aldatması düşünülemez. Kimse 'bu bana değil' diye düşünmesin" dedi.

Akpolat için hukuki mücadelenin süreceğini belirten İmamoğlu, açıklamalarını şöyle bitirdi: "Bu şekilde olan uygulamaya karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bir yandan işimizi yaparken bir yandan Rıza Akpolat için itirazlar yapılıyor. Bu ülkenin en önemli kamu kurumlarına iş yapmış bir kişiye uydurma suç isnat ediliyor ama çete kurma suçlaması yönelttiği kişinin kullandığı şirketle iş yapan kurumlarla ilgili hiçbir adım yok. Kusuru, hatası olan varsa cezasını çeksin ama adaletli olmak görevimiz. Biz ise adaleti mumla arıyoruz. Bu kötülükleri yapan, kul hakkı yiyen herkes hem bu dünyada hem öbür dünyada çok ağır hesap verecek."

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MHP’Lİ FETİ YILDIZ’DAN DİKKAT ÇEKEN VURGU

MHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tutuklama kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yıldız, soruşturmada 23 kişinin tutuklandığını, 17 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını hatırlattı. Tutuklamanın somut delile dayanması ve orantılı olması gerektiğini söyleyen MHP’li Yıldız, "Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe; akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler" dedi. Feti Yıldız, "Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir" vurgusu yaptı.