Savaş Kapalıçarşı'yı vurdu: Altında dev makas ve kritik uyarı!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının devam etmesi, küresel piyasalarda güvenli liman arayışını hızlandırdı. Artan jeopolitik riskler, özellikle altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketi güçlendirdi. Ons altın bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıkarken, Kapalıçarşı’da fiziki altın ile spot fiyat arasındaki makas dikkat çekici biçimde genişledi.

ONS ALTIN ZİRVEYE YAKLAŞTI

Altın ons fiyatı güne 5.312 dolardan başladı. Gün içinde 5.303 dolar ile 5.393 dolar aralığında hareket eden ons altın, şu sıralar 5.361 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yüzde 2’ye yaklaşan yükselişle birlikte fiyatlar son bir ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Şubat ayında art arda yedinci aylık kazancını kaydeden altın, 1973’ten bu yana en uzun yükseliş serisini yakalamıştı. Uzmanlar, yükselişte jeopolitik gerilimlerin yanı sıra merkez bankalarının güçlü alımları ve yatırımcıların tahvil ve para birimlerinden uzaklaşmasının etkili olduğunu belirtiyor.

GRAM ALTINDA MAKAS AÇILDI

Gram altın güne 7.442 TL’den başladı. Gün içinde 7.439 TL ile 7.623 TL arasında dalgalanan fiyat, şu sıralar 7.580 TL seviyesinde bulunuyor. 29 Ocak 2026’da 7.810 TL ile kırılan tarihi rekorun yaklaşık yüzde 3 altında seyrediyor.

FİZİKİ TALEP ARTTI, MAKAS AÇILDI

Ancak dikkat çeken gelişme, spot ve fiziki piyasa arasındaki fark oldu.

Spot piyasada gram altın 7.580 TL seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 8.140 TL’ye kadar çıktı. Spot ve fiziki piyasa arasındaki makasın yeniden açıldığı ve 1 kilo altındaki farkın 12 bin 750 dolara kadar yükseldiği belirtiliyor.

Kuyumcular, son haftalarda fiziki talebin zaten arttığını, ABD-İran geriliminin bir bölümünün fiyatlara önceden yansıdığını ifade ediyor. Buna karşın belirsizlikten endişe duyan yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin alımlarını sürdürdüğü aktarılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7.581,77 TL

Çeyrek altın: 13.291,00 TL

Yarım altın: 26.566,00 TL

Tam altın: 51.215,43 TL

Cumhuriyet altını: 52.881,00 TL

Gremse altın: 128.431,34 TL

Ons altın: 5.357,81 dolar

GÜMÜŞTE DE YÜKSELİŞ

Altındaki sert hareket gümüşe de yansıdı. Ons gümüş güne 95,06 dolardan başladı; gün içinde 92,04 ile 96,41 dolar aralığında işlem gördü. Şu sıralar 93,51 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüş ise güne 134,02 TL’den başladı. Gün içinde 129,76 TL ile 135,91 TL aralığında hareket eden fiyat, 132,08 TL seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlar, bölgedeki askeri gerilimin devam etmesi halinde güvenli liman talebinin sürebileceği uyarısında bulunurken, piyasalardaki oynaklığın da yüksek kalabileceğine dikkat çekiyor.