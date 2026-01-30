Savaş kapıya dayandı

Dış Haberler

Ortadoğu’nun dizaynına hız veren ABD’nin İran ve Irak’a yönelik tehditleri ve karşılıklı meydan okumalarla gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri saldırıdan Tahran’da liderlik değişime kadar farklı seçenekleri değerlendirildiği belirtilirken İran’ın olası bir çatışmaya hazırlandığı aktarıldı.

USS Abraham Lincoln uçak gemisini ve birkaç destroyerini Basra Körfezi’ne sevk eden ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ı “Zaman daralıyor” diye uyardı. Trump, İran’a hızla masaya oturması, “Adil, eşit ve herkes için iyi bir anlaşma için görüşmesi” çağrısında bulunarak anlaşma kapsamında “nükleer silah olmayacağını” vurguladı.

VENEZULA’YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Trump İran yakınlarına gönderdikleri donanmanın “Venezuela'ya gönderdiklerinden daha büyük olduğunu” ve “gerektiğinde hızla ve şiddetle görevini yerine getireceğini” kaydetti. Trump, İran’ın daha önce anlaşma yapmadığını, bu nedenle 22 Haziran 2025’teki “Gece Yarısı Çekici” adlı operasyonu yaptıklarını hatırlattı.

PROTESTOLAR CANLANABİLİR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran rejiminin “hiç olmadığı kadar zayıfladığını” ve “ekonomisinin de çökmekte” olduğunu söyleyerek “ülkedeki protestoların da yeniden canlanabileceğini” kaydetti. ABD’de Kongresi’ndeki konuşmasında İran'ın menzilinde yaklaşık 40 bin Amerikan askerinin bulunduğuna işaret eden Marco Rubio, henüz bir saldırı kararı alınmadığını ancak olası İran saldırısına hazırlıklı olduklarını söyledi.

Rubio, Tahran'ın Amerikan hedeflerine ya da İsrail'e saldıracağı ihtimalinin ortaya çıkması durumunda ABD'nin “önleyici saldırı” düzenleyebileceğini kaydetti. Rubio “İran’da, eğer Dini Lider Ali Hamaney ve rejim düşerse ne olacağını kimse bilmiyor. Bu, Venezuela’dan çok daha karmaşık bir tablo” dedi.

TAHRAN: ELLER TETİKTE

ABD’nin tehditlerine İran’dan “Diyaloğa hazırız ancak eller tetikte bekliyoruz” yanıtı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi 12 Gün Savaşı tecrübesiyle daha kapsamlı yanıt vereceklerini öne sürdü. Diplomatik kanat ile askeri kanadın eşgüdümlü hareket ettiğini belirten Arakçi “İran Silahlı Kuvvetleri her türlü saldırganlığa karşılık vermek üzere elleri tetikte bekliyor” dedi.

İSRAİL HEDEF OLUR

Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani, ABD’den gelecek herhangi bir askeri hamlenin bölgesel bir çatışmaya yol açacağını söyleyerek İsrail’i hedef aldı. “Sınırlı saldırı bir yanılsama” diyen Şemhani, herhangi bir saldırının “savaş başlangıcı kabul edileceğini” belirterek hedef listesinin başında “Tel Aviv’in kalbi” ile saldırgana destek veren tüm bölgesel ve küresel aktörlerin yer aldığını belirtti.

TRUMP’IN SEÇENEKLERİ

Uluslararası basında ise Trump’ın İran’da liderlik değişimine askeri saldırılardan “rejim değişikliği yaratacak koşullar yaratmaya” kadar farklı seçenekleri değerlendirdiği aktarıldı. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, Washington'ın İranlı güvenlik kurumları ve komutanlara saldırı planladığını iddia ediyor. Bu saldırılarla yeni protestoları kışkırtarak İran'da “rejim değişikliğinin önünü açacak koşulların oluşturulmasının” hedeflendiği belirtildi. Yetkililer, İran'ın misilleme kapasitesini azaltmak için balistik füze tesislerine geniş çaplı saldırıların da masadaki seçenekler arasında yer aldığını söyledi. Buna ek olarak uranyum zenginleştirilen nükleer tesislerin hedef alınabileceği aktarıldı.

REJİMİN YIKILMASI ZOR

Batılı bir kaynak, Trump’ın asıl hedefinin “rejimi tamamen yıkmak” değil, liderlik değişimini tetiklemek olabileceğini söyledi. İsrailli bir yetkili ise “hava saldırılarının tek başına İran rejimini deviremeyeceğini, sahada asker olması gerektiğini” belirterek “İran’da gerçek bir siyasi dönüşüm ancak dış baskı ile organize bir iç muhalefetin birlikte hareket etmesiyle mümkün” dedi.

∗∗∗

TRUMP’IN ÜÇ ŞARTI:

New York Times’a göre ABD, İran’a "uranyum zenginleştirmenin durdurulması, balistik füzelerin sınırlandırılması ve bölgedeki vekil güçlere desteğin kesilmesi" şartlarını iletti. Trump, üç şartın kabul edilmemesi İran'a saldırı tehdidinde bulundu.

∗∗∗

AVRUPA DEVRİM MUHAFIZLARI’NI TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE ALIYOR

Avrupa Birliği, İran’a yönelik yeni yaptırımlar ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun terör listesine alınması konusunda hazırlık yapıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, İran’a karşı yeni yaptırımların masada olduğunu söyledi. Fransa, İspanya, İtalya ve Belçika’dan gelen açıklamalarda da karara destek geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de karara destek vererek “Rejimin günleri sayılı” dedi.

∗∗∗

ARAKÇİ İSTANBUL’A GELİYOR

ABD ile İran arasında gerilim tırmanırken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Türkiye’ye gelecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Arakçi’nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmelerde, Türkiye-İran ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Öte yandan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı Ankara’da kabul etti, görüşmede İran konusu ele alındı.

MSB: TEDBİRLER ALINIYOR

ABD’nin İran’a olası saldırısı, bölgesel göç riskini artırırken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise İran’daki son gelişmeler üzerine sınır hattında devletin tüm kurumları ile koordineli şekilde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

∗∗∗

İRAN’DA 7 SENARYO

BBC’nin analizine göre ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri müdahalesi şu senaryoları gündeme getirebilir:

• Sınırlı ve hassas operasyonlar: Nükleer tesisler ve füze üsleri hedef alınabilir.

• Venezuela modeli: Hükümet devrilmez ancak geri adım atmak zorunda kalır.

• Askeri yönetim ihtimali: Devrim Muhafızları kontrolü ele alabilir.

• ABD üslerine misilleme: Bölgedeki Amerikan tesisleri hedef alınabilir.

• Hürmüz Boğazı’nın kapatılması: Petrol ve gaz fiyatları küresel ölçekte fırlar.

• ABD savaş gemisinin vurulması: Büyük askeri ve siyasi kriz doğar.

• Kaos ve iç savaş: 93 milyon nüfuslu ülkede büyük insani kriz riski oluşur.