Savaş karşıtı filmler seyirciyle buluşacak

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Uluslararası Savaş Karşıtı Film Festivali, emperyalist savaşın yarattığı acılara karşı bir tepki olarak, 5-6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Spartaküs Kültür ve Sanat Derneği üyeleri ve gönüllüleri tarafından düzenlenecek olan film festivali Ankara, İzmir, İstanbul, Gazimağusa ve Winnenden şehirlerinde zengin bir seçkiyi izleyiciyle buluşturacak. Festival, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen savaş karşıtı kısa filmleri bir araya getirerek, savaşa karşı sanatsal bir direniş alanı yaratmayı hedefliyor.

Festival, amatör ya da profesyonel fark etmeksizin, savaşa karşı sözünü sinema yoluyla söylemek isteyen herkesi; 5-6-7 Aralık tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek gösterimlere davet ediyor. Savaş karşıtı kısa filmlerden oluşan seçki yalnızca bir film şöleni değil, aynı zamanda bir direniş çağrısı yaratması amaçlanıyor. Sinemasını savaşa, şiddete ve adaletsizliğe karşı bir duruşa dönüştüren tüm yönetmenlere açık festival, dünyada yaşanan haksızlıklara karşı ses yükseltmeyi hedefliyor.