Savaş karşıtları meydanlarda: "Savaşı durdurun, katile silah vermeyin"

DIŞ HABERLER

Ukrayna ve Gazze’de sürdürülen savaşlara karşı pek çok ülkede “barış” talebiyle kitleler meydanlara aktı. İsviçre’den İtalya’ya, Almanya’dan İngiltere’ye bir dizi ülkedeki kitlesel mitin ve yürüyüşlerde savaşların derhal sona ermesi istendi.

Savaş karşıtlarından anti kapitalistlere, sol-sosyalist partilerden öğrenci hareketlerine çeşitli grupların da desteğiyle yapılan protestolarda savaşların tek kazananını egemenler olduğu kaydedildi.

İstanbul

Filistin Eylem Komitesi, İsrail'in Gazze savaşının birinci yıldönümü yaklaşırken İstanbul’da “soykırıma son” çağrısıyla eylem düzenledi. Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan kitle “Filistin direnişi kazanacak, soykırımcı İsrail ve suç ortakları yenilecek” pankartı açarak Dolmabahçe’ye yürüdü.

Londra

İngiltere’nin başkenti Londra’da Russell Meydanı'nda toplanan on binler, Başbakanlık Konutu'na yürüdü. Filistin Dayanışma Kampanyası tarafından organize edilen yürüyüşte "Silah satışlarını durdurun", "Ateşkes hemen şimdi", "Filistin'e özgürlük", "Lübnan'dan elinizi çekin", İsrail terörünü durdurun", "Eli kanlı Keir Starmer" gibi sloganlar atıldı.

Yürüyüşte yapılan konuşmalarda, İsrail’in saldırganlığı ve katliamlarına İngiliz halkının tepki gösterdiği ve Starmer'in de aynı tutumu alması istendi. İsrail'i desteklemenin katliam ortaklığı yapmak anlamına geldiğini söyleyen konuşmacılar, başta F35 savaş uçağı parçaları olmak üzere, tüm silah ticaretinin sonlandırılarak ambargo uygulanması çağrısı yaptı.

Basel

İsviçre 100 den fazla grubun katılımı Basel’de De Wette Platz da toplanan binlerce kişi İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki katliamlarını protesto etti. Yüzden fazla grubun desteklediği eylemde İsrail katliamlarının derhal durdurulması talep edildi.

Yapılan konuşmalarda İsviçre devletinin savaşa desteğini durdurması istendi. En az beş bin kişinin katılığı yürüyüşte İsrail, ABD ve NATO karşıtı sloganlar atıldı.

Berlin

Almanya’nın başkenti Berlin’de on binler barış için yürüdü. “Savaş bir daha asla” (Nie wieder Krieg) ittifakı tarafından örgütlenen yürüyüş ve mitingde Ukrayna ve İsrail’e silah desteği protesto edildi, Gazze savaşının sona ermesi istendi.

ABD'nin orta menzilli füzelerinin Almanya'ya konuşlandırılmasının da kınandığı yürüyüşte "İşgal terörünü durdurun", “Ukrayna'ya silah sevkiyatına son” gibi sloganlar atıldı.

Oslo

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları Norveç'te de protestolar ediliyor. Norveç’te silah şirketi NAMMO'ya karşı yapılan eylemde İsrail'e silah ihracatının durdurulması talep edildi. Dün de Tromsø ve Stavanger’de eylemler vardı.

Bilbao

İspanya'nın Bilbao kentinde İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Kentin sokaklarında Filistin ve Lübnan bayrağı taşıyan binlerce gösterici İsrail'in saldırılarını kınayıp, Gazze ve Lübnan'a desteklerini gösterdi.

Stockholm

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanlığına yürüdü.

Şam

Suriye'nin başkenti Şam'da toplanan Filistinliler ve Suriyeliler, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto etti. Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine slogan attı.