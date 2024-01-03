Savaş öğrencileri hayattan kopardı

Filistin Eğitim Bakanlığı 7 Ekim’den bu yana 4 bin 156 öğrencinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. İsrail’de hükümete geniş yetkiler veren yargı reformu yasası ise iptal edildi.

Dış Haberler

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 4 bin 156 Filistinli öğrenciyi öldürdüğü ve 7 bin 818'ini yaraladığı bildirildi.

Filistin Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle eğitim camiasındaki kayıp ve kurumlardaki tahribata ilişkin bilgi verildi.

"İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 4 bin 156 Filistinli öğrenci şehit oldu, 7 bin 818'i yaralandı" denilen açıklamada, öldürülen öğrencilerden 37'si ile yaralılardan 282'sinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te olduğu, bombardıman altındaki Gazze'de ise 4 bin 119 öğrencinin yaşamını yitirdiği ve 7 bin 536'sının yaralandığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında işgal altındaki Batı Şeria'da 85 Filistinli öğrencinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Gazze'de 221 öğretmen ve idarecinin şehit olduğu, 703 öğrencinin yaralandığı, Batı Şeria'da ise 5 öğretmenin yaralandığı ve 71'den fazla öğretmenin gözaltına alındığı" ifade edildi.

Gazze'de 278 devlet okulu ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 65 okulun bombalandığı, bunların 83'ünün ağır hasar gördüğü ve 7'sinin tamamen yıkıldığı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'daki 38 okulun da baskınlarla tahrip edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze'de okul binalarının yüzde 29'unun tamamen ya da büyük oranda hasar gördüğü için kullanılamaz hale geldiği ve 133 devlet okulunun da sığınma merkezi olarak kullanıldığı kaydedildi.

BATI ŞERİA’YA BASKIN

Öte yandan İsrail güçleri, önceki gece de Batı Şeria'daki çeşitli kentlere, kasabalara ve mülteci kamplarına baskınlar düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinin Azun kasabasına baskın düzenledi.

İsrail güçleri, kasabada çıkan olaylarda 4 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail tarafıyla temas kuran Sivil İşler Genel Kurulunun, Kalkilya'nın doğusundaki Azun beldesinde 4 Filistinlinin öldürüldüğünü ve naaşlarına el konulduğunu kendilerine ilettiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kalkilya'da 4 Filistinlinin öldürüldüğü doğrulandı.

Açıklamada Azun kasabasında Filistinlilerle çıkan çatışmada bir İsrail askerinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, Filistinlilere ait 3 silaha el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 550'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığı, bunların yaklaşık 1300'ünün Hamas ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Yerel kaynaklar, baskına tepki gösteren Filistinli grupların, İsrail güçlerine el yapımı bomba attığını, İsrail güçlerinin ise bir binada Filistinlileri kuşattığını ifade etti.

Kaynaklar ayrıca binada ablukaya alınanlar arasında yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğunu dile getirdi.

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YÜKSEK MAHKEME’DEN TARTIŞMALI YASAYA İPTAL

İsrail'de Yüksek Mahkeme, ülke çapında protestolara yol açan tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti

Kararla mahkeme, temmuz ayında kabul edilen ve yargıçların hükümet kararlarını iptal etmelerini engelleyen reformu ortadan kaldırmış oldu.

Yüksek Mahkeme yargıçları 7'ye karşı 8 oyla yasanın "demokratik İsrail Devleti'nin temel karakterine ciddi ve benzeri görülmemiş zarar verdiği" gerekçesiyle iptal etti.

Muhalifler, Netanyahu'nun makuliyet standardını kaldırma çabalarının yolsuzluğa ve önemli pozisyonlara niteliksiz yandaşların uygunsuz bir şekilde atanmasına kapı açtığını savunuyordu.

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NETANYAHU 2024’TE MUTLAKA GÖNDERİLECEK

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu'nun "2024 yılında başbakan olarak kalmayacağı" imasında bulundu.

İsrail Meclisindeki ikinci büyük parti olan Yesh Atid'in lideri Lapid, mecliste düzenlediği basın toplantısında, Likud Partisi başta olmak üzere koalisyonu oluşturan partilerin popülaritesinde önemli bir düşüş olduğunu gösteren kamuoyu yoklamalarına işaret etti. Lapid, "İsrail toplumunun neyi seçeceğini biliyorum, siz de biliyorsunuz" diye konuştu. Lapid, Netanyahu'ya yönelik olarak, "2024 yılı tamamen farklı olacak. Aşırılık yanlıları evlerine dönecek, Netanyahu da evine dönecek" ifadesini kullandı.