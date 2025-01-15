Savaş örgütü NATO’dan Baltık Denizi’nde tatbikat

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Savaş örgütü NATO, son aylarda boru hatları ve internet kablolarında meydana gelen hasarların ardından Baltık Denizi’nde "Baltık Muhafızı" isimli tatbikat başlattı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, operasyon kapsamında Baltık Denizi’nde daha güçlü bir caydırıcılık sağlanacağını belirtti.

NATO’nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Christopher Cavoli, "Baltık Muhafızı, Baltık Denizi boyunca bir bölgede caydırıcılık sağlayacak ve geçen ay yaşananlar gibi bölgedeki istikrarı tehdit eden eylemlere karşı önlem alacaktır," dedi.

Bu açıklama, Finlandiya’nın geçen ay Rusya’ya ait bir petrol tankerinin elektrik kablolarına zarar vermesi üzerine el konulmasının ardından geldi.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen güvenlik ve savunma komite toplantısında yine Rusya’yı hedef aldı. Rutte yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın şu anda Rusya ile güçlü bir konumdan müzakere yapma imkanına sahip olmadığını belirtti. NATO üyesi ülkelere Kiev’e daha aktif destek verme çağrısında bulundu.

DAHA FAZLA PARA LAZIM

Hollandalı Genel Sekreter, NATO ülkelerinin savunma harcamalarının daha önce belirlenen GSYİH’nin %2’si hedefini aşması gerektiğini söyledi. 20 Ocak’ta Beyaz Saray’da koltuğa oturacak olan ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump da üye ülkelerin ittifaka daha fazla para ayırmasını istiyor.