Savaş siyasetine son

Politika Servisi

1 Eylül Dünya Barış Günü için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde barış talebiyle mitingler düzenlenecek.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi güçleri Pazar günü saat 19.00’da Kadıköy İskele Meydanı’nda buluşma çağrısı gerçekleştirirken Ankara Emek ve Demokrasi güçleri saat 17.00’da Sakarya Meydanı’nda buluşacaklarını açıkladı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin emperyalist savaş siyasetinin parçası olmasına son verilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Savaş maliyetleri halkın sırtına yüklenemez. Halkın kaynakları savaşa değil kamusal hizmetlere ayrılsın” denildi.

Mülkiyeliler Birliğinde yapılan açıklamada “Savaşların, şiddetin ve yıkımın en büyük nedeni: Emperyalist güçlerin tüm dünyayı tahakküm altına alma hırsı ve enerji kaynaklarını kontrol etme arzusudur. Emperyalizm dünya genelinde ve özellikle Ortadoğu’da bitmeyen çatışmalarla, insanlığı yeni bir dünya savaşının, kitlesel ölümlerin ve açlık krizinin eşiğine getiriyor” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Irak, Suriye ve Libya’ya yönelik askeri müdahaleler güvenlik kaygılarımızı artırıyor, ekonomik kaynaklarımız tükeniyor. Türkiye mülteci sorunu yaşıyor. Toplumsal ihtiyacımız barıştır. ‘Barış’ içinde yaşama hakkı, temel bir insan hakkıdır. Ekonomik krizi derinleştiren sebeplerden birisi de savaş politikaları ve askeri harcamalardır. Erdoğan-Bahçeli tahakkümünü derinleştirmek için toplumu kutuplaştırıyor. İktidar, sadece Türkiye halklarının değil Ortadoğu halklarının da geleceğini tehdit eden politikalarıyla bölgesel ve küresel bir sorun haline gelmiştir. Ülkemizde demokrasinin, eşitlik ve özgürlüklerin önündeki en büyük engelin Kürt sorununun çözümsüz bırakılmasıdır. AKP-MHP ittifakı savaş, çatışma ve gerginlik politikalarından derhal vazgeçmelidir. Türkiye’nin emperyalist savaş siyasetinin parçası olmasına son verilmelidir. NATO'dan çıkılsın, askeri üsler kapatılsın. Savaş maliyetleri halkın sırtına yüklenemez. Halkın kaynakları savaşa değil kamusal hizmetlere ayrılsın. Kürt halkına yönelik savaş politikalarına son verilsin. İsrail ile olan tüm ilişkiler kesilsin. Ülkemizi Avrupa’nın göçmen deposu haline getiren politikalara ve göçmen düşmanlığına son verilsin. Silahın ve şiddetin yarattığı korkuya karşı, barışın umuduna ihtiyacımız var. Eşitlikten, özgürlükten, adaletten yana tüm insanları, barış umudunu büyütmeye çağırıyoruz." Öte yandan SOL Parti İstanbul İl örgütü de yaptığı açıklamada mitinge katılım çağrısı gerçekleştirirken şu ifadelere yer verdi: “Emperyalist savaş politikalarına karşı 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde bir aradayız”