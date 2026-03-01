Savaş sporu da vurdu: Hangi organizasyonlar ertelendi?

İsrail, ABD'nin İran'ı bombalaması sonucu başlayan gerilim, yalnızca siyasi dengeleri değil, uluslararası spor organizasyonlarını da doğrudan etkiledi.

Bölgedeki hava sahası kısıtlamaları, güvenlik riskleri ve seyahat engelleri nedeniyle futbol, basketbol ve motor sporlarında ertelenen ve askıya alınan organizasyonlar peş peşe açıklandı.

AFC BATI ASYA MAÇLARI ERTELENDİ

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), İran ve çevre ülkelerdeki güvenlik risklerini gerekçe göstererek Batı Asya bölgesinde oynanması planlanan karşılaşmaları erteleme kararı aldı.

Bu kapsamda AFC Şampiyonlar Ligi Batı Bölgesi eleme ve play-off maçları ile AFC Champions League 2 ve AFC Challenge League’in Batı Asya ayağındaki maçlar askıya alındı.

AFC, yeni maç tarihlerinin “bölgedeki güvenlik koşulları netleştikten sonra” ilan edileceğini duyurdu.

İSRAİL TAKIMLARININ MAÇLARI ERTELENDİ

Basketbol cephesinde de kritik bir karar geldi. Hukuksuz bir biçimde Euroleague'de mücadele eden Gazze'deki soykırım nedeniyle hiçbir yaptırım uygulanmayan İsrail takımlarının iç sahada oynaması planlanan maçlarını erteledi.

Alınan kararda, sporcu ve organizasyon güvenliği gerekçe gösterilirken müsabakaların tarafsız sahaya alınıp alınmayacağı ya da ileri bir tarihte oynanıp oynanmayacağına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi.

Euroleague yönetimi, İsrail temsilcilerinin deplasman maçları ve seyahat planlarıyla ilgili de günlük risk analizleri yapıldığını açıkladı.

FORMULA 1’DE TEST İPTAL

Motor sporlarında ise Formula 1, Bahreyn’de yapılması planlanan iki günlük resmi lastik testini iptal etti.

Organizasyon, iptal kararının gerekçesi olarak bölgedeki askeri hareketlilik, hava sahası güvenliği ve lojistik riskleri gösterdi.

F1 takviminde yer alan yarışlarla ilgili şu aşamada resmi bir erteleme bulunmazken, Orta Doğu’daki Grand Prix’lerin “yakından takip edildiği” vurgulandı.

HAZIRLIK KAMPLARI ASKIYA ALINDI

Avrupa’dan bazı futbol ve basketbol kulüplerinin Körfez ülkelerinde planladığı hazırlık kampları ve özel maç organizasyonları, uçuş iptalleri ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle ertelendi.

Kulüplerin önemli bir bölümünün, oyuncu ve teknik ekip güvenliği netleşmeden seyahat planlarını askıya aldığı ifade edildi.

YENİ ERTELEMELER YOLDA

Uluslararası federasyonlar, Ortadoğu’daki gelişmeleri saatlik olarak izlediklerini belirtirke özellikle İran ve İsrail merkezli organizasyonların yer aldığı branşlarda yeni erteleme ve tarafsız saha kararlarının gündeme gelebileceği belirtildi.

Çatışmaların genişlemesi halinde takvimde daha kapsamlı değişikliklerin kaçınılmaz olabileceği vurgulanıyor.