Savaş suçlusu Netanyahu Berlin’e giderse tutuklanır

İsrail’in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, sosyal medya hasabından yaptığı açıklamada Alman hükümetine UCM’nin girişimini reddetmesini istedi.

Dış Haberler

Almanya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı vermesi durumunda hükme uyacaklarını açıkladı. İsrail ise Berlin’den UCM kararına uyulmamasını istedi.

Euroews'in haberine göre Başbakan Olaf Scholz'un Sözcüsü Steffen Hebestreit'r, Alman hükümetinin savaş suçları nedeniyle Netanyahu hakkında yapılan tutuklama başvurusunu hatırlatarak çıkacak kararı uygulayıp uygulamayacakları soruldu.

Almanya'ya gelmesi halinde Netanyahu'nun tutuklanacağını kaydeden Hebestreit, bu soruyu "Elbette. Evet, biz kanunlara uyarız" ifadeleriyle yanıtladı.

İSRAİL PANİKTE

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman hükümetine UCM’nin girişimini reddetmesini istedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “insanlığa karşı suç işlemeleri ve savaş suçlusu oldukları” gerekçesiyle yakalama kararı başvurusunda bulundu. Başsavcı Han, İsrailli yetkililere ek olarak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında da başvuruda bulundu.

ETNİK KIYIM VAR

İsrail'in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

ÜÇ ÜLKEYE KINAMA

Öte yandan İsrail, Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını açıklayan İrlanda, Norveç ve İspanya'nın büyükelçilerine resmi kınama verecek. Reuters'e konuşan İsrailli bir yetkili, elçilerin Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını ve burada Gazze savaşını tetikleyen 7 Ekim'de saldırısı sırasında Hamas'ın kadınları esir aldığı daha önce yayınlanmamış bir videonun kendilerine gösterileceğini söyledi.

İsrail ayrıca Dublin, Oslo ve Madrid'deki büyükelçilerini geri çağırdı.