Savaş uçakları bölgeye uçuyor

Amerikan emperyalizmi, Ortadoğu’daki ileri karakolu İsrail’i korumak için devrede. Netanyahu ile görüşen Biden İsrail’e desteklerini yeniledi. Washington olası misillemeye karşı bölgeye yeni savaş uçakları gönderiyor.

İsrail'in her türlü saldırganlığına destek veren Amerikan emperyalizmi, Hamas lideri İsmail Haniye suikastı sonrası Ortadoğu'ya ilave savaş uçağı göndermeye hazırlanıyor.

New York Times (NYT) gazetesi, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Hizbullah’ın da Beyrut’taki Fuad Şükür suikastına karşılık İsrail'e misillemede bulunma ihtimaline karşı ABD'nin Ortadoğu'ya ilave savaş uçakları göndermeye hazırlandığını belirtti.

DONANMA AKDENİZ’DE

NYT'ye konuşan bir askeri yetkili, Ortadoğu'daki Amerikan güçlerinin savaş hazırlığını artırmak, müttefiklerini İran veya Tahran destekli milis gruplarından gelebilecek tehditlere karşı korumak için "gerekli önlemleri" aldığını söyledi. Ortadoğu'ya "mümkün olduğunca çabuk" şekilde ilave savaş uçağı gönderme hazırlıkları devam ederken, Amerikan donanmasına ait savaş gemileri de Akdeniz’de konuşlanmış durumda.

BIDEN’DAN TAM DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, ülkesinin İran destekli gruplar karşısında İsrail'e desteğinin tam olduğunu vurgularken "bölgede tansiyonun düşürülmesi yönündeki çabaların önemine" dikkat çekti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden ile Netanyahu, özellikle balistik füze ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı İsrail'e yeni Amerikan askeri sevkıyatlarıyla ilgili başlıkları da ele aldı. Öte yandan Joe Biden, Haniye suikastının "ateşkes ihtimaline yardımcı olmadığını" savundu.

SADECE ŞÜKÜR'Ü ÖLDÜRDÜK

Peşpeşe saldırılarla bölgede gerilimi tırmandıran İsrail ise Haniye saldırısını üstlenmedi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Haniye'ye yönelik suikastın arkasında kendilerinin olmadığını ileri sürerek "Salı gecesi Lübnan'ı vurduk ve Fuad Şükür'ü isabetli bir hava saldırısında öldürdük. O gece tüm Ortadoğu'da ne başka bir hava saldırısı, ne bir füze ne de bir İsrail İHA’sı vardı" ifadelerini kullandı.

SUİKAST İSRAİL İŞİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, Haniye’ye yönelik suikasta ilişkin ilk incelemelerde suikastın havadan karaya atılan bir roketle gerçekleştirildiğinin belirlendiğini yazdı. Patlama sonucunda odanın pencereleri ve tavanının tahrip olduğu ifade edildi. İncelemelerde, suikastın kesinlikle İsrail tarafından gerçekleştirilen "askeri bir eylem" olduğunun belirlendiği kaydedildi. New York Times gazetesi, Haniye’nin kaldığı konuta aylar öncesinden gizlice konulan bir bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia etmişti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Haniye, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen törenle toprağa verildi. Haniye'nin cenaze törenine Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Haniye, törenin ardından İsrail karşıtı sloganlarla Doha’nın kuzeyindeki Lusail kentinde defnedildi. Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal, "pazarlık yapmayacaklarını, ödün vermeyeceklerini ve İsrail’i tanımayacaklarını" söyledi.