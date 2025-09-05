Savaş Ukrayna’da bitmeyecek

Çin’de Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin bir araya geldiği gövde gösterisi sonrası Moskova-Batı hattındaki gerginlik, Ukrayna’ya güvenlik garantilerinin görüşüldüğü “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısı öncesinde de tırmanışını sürdürdü.

Gönüllüler Koalisyonu, İngiltere ve Fransa eşbaşkanlığında Fransa'nın başkenti Paris’te toplandı. Büyük bir kısmını Avrupa ülkelerinin oluşturduğu 30’dan fazla ülke, Ukrayna’nın güvenlik garantilerini ve muhtemel barış sonrası atılacak adımlar ile Rusya’ya yönelik politikaları ele almak üzere Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da katıldı.

‘HAZIRLIKLAR TAMAM’

Paris’teki toplantı öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik “güvenlik garantileri” konusunda hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Macron, “Avrupalılar olarak Ukrayna’ya barış anlaşması imzalandığı anda güvenlik garantileri sunmaya hazırız” dedi. Söz konusu garantilerin “Ukrayna’nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla tasarlandığını” kaydeden Macron, planın detaylarının Elysee Sarayı’ndaki toplantı sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile paylaşılacağını kaydetti.

Macron, güvenilir bir barış süreci için NATO ile koordinasyon içinde çalışılması gerektiğini vurguladı.

YABANCI ASKERE RET

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Gönüllüler Koalisyonu’nun Macron’un ev sahipliğinde yapılacak toplantısı öncesi Kremlin’in Ukrayna’da yabancı asker konuşlandırılmasına izin vermeyeceğini yineledi.

Ukrayna’ya konuşlandırılmak istenen yabancı askeri varlığın “dış müdahale” olacağını belirten Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin talep ettiği güvenlik garantilerinin “kesinlikle kabul edilemez olduğunu” ve “aslında Avrupa kıtasına tehdit garantileri” olduğunu belirtti.

Zaharova, söz konusu garantilerin “Rusya yönelik terör ve provokasyonlar için Ukrayna’nın bir sıçrama tahtası olarak kalmasını amaçladığını” kaydetti.

NATO’DAN YANIT

Çekya'nın başkenti Prag'da Başbakan Petr Fiala ile bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Batılı güçlerin Ukrayna'ya asker gönderip gönderemeyeceği konusunda “Rusya'nın veto hakkının olmadığını, bu kararın Kiev’e ait olduğunu” kaydetti.

Prag’da düzenlenen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Savunma Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Rutte, Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un birlik mesajlarıyla Batı’ya meydan okuduğu askeri geçit törenine dikkat çekti. Rutte, “Rusya ve Çin'in ordularını güçlendirmek ve modernize etmek için büyük yatırımlar yaptığını” ifade etti.

‘ÇİN-RUSYA TEHLİKESİ’

Çin ile Rusya arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekerek Batı üzerindeki tehdidin artmaya devam ettiğini dile getiren Rutte, iki ülkenin savunma sanayilerindeki işbirliğini daha önce benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkardıklarını ifade etti. Rutte, Pekin-Moskova ortaklığının “kendini uzun soluklu bir çatışmaya hazırladığını” öne sürdü.

Rutte, “Bu sadece Moskova'daki veya dün Pekin'deki gibi büyük askeri geçit törenlerinde gösteriş yapmak için değil, agresif bir şekilde nüfuzlarını kullanmak, küresel düzeni yeniden şekillendirmek ve özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi zayıflatmak için yapılıyor” dedi.

Rusya'nın gelecekte Avrupa ve dünyada “istikrarı bozan ve çatışmacı bir güç” olmaya devam edeceğini söyleyen Rutte, Çin ve Rus fabrikalarındaki “nefes kesici hızda” silah üretimine dikkat çekerek AB ülkelerine savunma üretimini artırma ve Avrupa’nın silahlandırılmasına hız verme çağrısı yaptı. Genel sekreter, “NATO'nun Rusya ile yüzleşmeye odaklanmaya devam edeceğini” ve Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarına yönelik 5. Madde'yi genişletme planı olmadığını, ancak “Çin saldırısı durumunda onları desteklemeye hazır olması gerektiğini” söyledi.

‘TARAFLAR HAZIR DEĞİL’

ABD Başkanı Donald Trump ise olası bir barış anlaşmasına yönelik tutumunu “hem gerçekçi hem de iyimser” şeklinde nitelendirerek “tarafların bu konuda henüz hazır olmadığını ancak bunu başaracaklarını” ifade etti.

Putin ile Zelenski arasında doğrudan görüşme olasılığına yönelik belirsizlik sürerken Trump, müzakerelere yaklaşımının, “kilit liderleri bir odaya oturtarak anlaşmaya varmalarını sağlamak” olduğunu kaydetti.

Putin, Batı’ya karşı gövde gösterisine dönüşen dört günlük Çin ziyaretinin sonunda düzenlediği basın toplantısında, Zelenski’yle görüşmeyi hiçbir zaman reddetmediğini belirterek “Hazırsa Moskova'ya gelsin” mesajı vermişti. Trump’ın girişimleriyle “tünelin ucunda ışık göründüğünü” belirten Putin, “Müzakere yoluyla anlaşmaya varamazsak hedeflerimizi askeri yollarla gerçekleştireceğiz” demişti.