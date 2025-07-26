Savaş yaşamları yutuyor: Her 11 kişiden biri aç

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Savaşın pençesindeki Sudan ve Gazze gibi yerlerde açlık krizi büyürken Alman yardım örgütü Dünya Açlık Yardımı (Welthungerhilfe) dünya çapında 733 milyon insan kronik açlıkla mücadele ettiğini açıkladı. DW’nin haberine göre örgüt, özellikle Gazze’deki durumun “felaket” boyutuna ulaştığına dikkat çekti.

Örgütün 2024 yılına ait raporunu kamuoyu ile paylaşan Welthungerhlife Direktörü Marlehn Thieme, bu verinin dünyada her 11 insandan birinin aç olduğuna işaret ettiğini ifade etti. Thieme, iklim krizi, silahlı çatışmalar ve artan global eşitsizlik nedeniyle 2019’dan bu yana açlık çekenlerin sayısında 152 milyonluk bir artış yaşandığına dikkat çekti. ABD ve Almanya’nın insani yardımlarda kesintiye gitmesini eleştiren Thieme, “Kağıt üzerinde bir tasarruf olarak görünen meblağ, milyonlarca insan için açlık, göç ve hatta ölüm anlamına geliyor” dedi.