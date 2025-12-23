Savaş yığınağı genişliyor: ABD yeni nesil savaş gemisi üretimine başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, "Altın Filo" için yeni nesil ve son teknoloji savaş gemilerinin üretimine başlayacaklarını duyurdu.

Noel tatili için Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde bulunan Trump, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan donanmasını önemli ölçüde güçlendirecek yeni nesil iki savaş gemisi inşasına kısa sürede başlayacaklarını açıkladı.

"Trump sınıfı" olarak nitelendirilen söz konusu savaş gemilerini "ABD tarihinin en güçlü savaş gemileri" olarak nitelendiren Trump, bu gemilerin ilk ikisinin 2,5 yıl içinde donanmaya teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

Trump, "Buna 'Altın Filo' diyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri Donanması için inşa ediyoruz. Bu gemilere çok ihtiyacımız var. Gemilerimizin bazıları eskimiş, yıpranmış ve modası geçmiş durumda. Bugün, şimdiye kadar inşa ettiğimiz en büyük iki yeni savaş gemisinin yapımını onayladığımı duyurmaktan büyük onur duyuyorum." diye konuştu.

Yeni savaş gemilerinin eski gemilerden "100 kat daha güçlü" ve boyut olarak da daha büyük olacağını anlatan Trump, söz konusu gemilerin son teknoloji top, füze ve lazer sistemleriyle donatılacağını vurguladı.

Trump, yeni savaş gemilerinin ayrıca bugüne kadarki en hızlı gemiler olacağının ve çelikten üretileceğinin altını çizdi.

Söz konusu savaş gemilerinin "Çin'e karşı" üretilecek silahlar olmadığını savunan Trump, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden kim olursa onlara karşı kullanılabileceğini, ancak hiçbir zaman kullanmamayı umduğunu söyledi.

ABD Donanma Sekreteri John Phelon da yeni gemilerin yaklaşık 30 bin ton ağırlığında olacağını ve donanmanın 20-25 civarında yeni savaş gemisine sahip olmasını planladıklarını ifade etti.

Phelan, "Trump sınıfı" olarak adlandırılan ilk geminin, nükleer silahlı, denizden fırlatılan seyir füzesi taşıyacak olan "USS Defiant" olacağını kaydetti.