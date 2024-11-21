Savaşa değil, eğitime bütçe

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Yunanistan’da işçi ve memurlar, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek için 24 saatlik greve giderken ülkede hayat durdu.

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu’nun (ADEDY) çağrısıyla iş bırakan kamu ve özel sektör işçileri, ülkenin çeşitli şehirlerinde öğle saatlerinde on binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.

Maaşlara zam, toplu iş sözleşmeleri, eğitim ve sağlığa bütçeden daha büyük pay ayrılması gibi taleplerini dile getiren eylemciler, NATO ve emperyalist savaşlara yapılan desteği protesto etti.