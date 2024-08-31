‘Savaşan Şahin’ havada vuruldu

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Ukrayna Rusya'nın sınır kenti Kursk'taki saldırılarını sürdürürken Moskova ağustos ayı başında NATO müttefiklerinin Kiev'e verdiği F-16'lardan bir tanesini düşürdü. Ukrayna ordusu pazar günü düşürülen F-16'da bulunan pilot Oleksiy Mes'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece ilk kez, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya teslim ettiği F-16'lardan birisi düşürülmüş oldu.

Rus ordusunun şimdiye kadarki en büyük hava saldırısında Ukranya'nın alt yapısı hedef alınmış, pek çok nokta eş zamanlı olarak bombalanmıştı. Yapılan açıklamada, pilotun uçağı düşmeden önce "üç Rus füzesi ve bir İHA'yı vurmayı başardığı" kaydedildi.

FÜZELER DÜŞÜRDÜ

Ukrayna Hava Kuvvetleri, "Oleksiy, Ukraynalıları ölümcül Rus füzelerinden korudu. Ne yazık ki bu, hayatına mal oldu" açıklamasını yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de ABD yapımı F-16 jetlerinin Rus İHA'larını ve füzelerini düşürmek için havalandıklarını açıkladı.

NATO üyeleri Belçika, Danimarka, Hollanda ve Norveç Ukrayna'ya 60'tan fazla F-16 jeti sağlamayı taahhüt etmişti. F-16'lar, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı karadan havaya füze sistemiyle birlikte çalışıyor. Ukraynalı pilotlar bu uçakları kullanmak için farklı NATO ülkelerinde hızlandırılmış eğitimler alıyordu.

ZELENSKİ ISRARLA İSTEMİŞTİ

Ukrayna, sayı ve teknoloji olarak kendinden çok daha üstün olan Rus hava kuvvetlerine karşı ABD yapımı F-16'ları kullanmak istediğini savaşın başından bu yana vurguluyordu. Zelenski iki yıldır uçakları almak için Batılı başkentlerin kapısını aralıyordu. Zelenski, Ukrayna'nın Rus hava gücünü etkisiz hale getirmek için en az 130 F-16 savaş uçağına ihtiyacı olduğunu söylüyordu.

Rus yönetimi F-16'ların teslimine karşı çıkmış, bunun savaşı daha da büyüteceğini belirterek, açıkça hedef alacaklarını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya verilecek F-16 savaş uçaklarının, Rusya’ya karşı üçüncü ülkelerin havaalanlarını kullanmaları halinde nerede olurlarsa olsunlar meşru hedefleri olacağını söylemişti. Putin, “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz” diye uyarmıştı.

AMERİKAN YAPIMI JETLER

ABD silah tekeli General Dynamics tarafından tasarlanan ve ilk kez 1974'te havalanan F-16 "Savaşan Şahin" jetleri, on yıllardır dünya çapında birçok ülke tarafından kullanılıyor. Yıllar içinde tasarımı ve donanımları defalarca güncellenen F-16, 2015'ten bu yana dünyanın en çok kullanılan sabit kanatlı savaş uçağı kabul ediliyor. ABD yapımı jet, Türkiye dahil 25 farklı ülkenin hava kuvvetleri envanterinde bulunuyor.