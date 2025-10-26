Savaşı kıtaya geri getiriyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

“Dünyaya barış getirme” iddiasındaki ABD Başkanı Donald Trump’ın işgale hazırlandığı Karayipler’deki askeri yığınağı iki katına çıkarken bölgede tansiyon had safhada. ABD’nin savaş hazırlıklarına Latin Amerika’dan tepki yağıyor.

‘EN ÖLÜMCÜL GEMİ’

Karayipler’deki askeri kuşatmasına hız veren ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin en büyük ve gelişmiş uçak gemisi USS Gerald R. Ford’u Akdeniz’den Karayipler’e göndereceğini duyurdu. Bu hamleyle birlikte, ABD Donanması’nın “en ölümcül savaş platformu” USS Gerald R. Ford uçak gemisi, ona eşlik eden savaş gemileri, gizli savaş uçakları ve gözetleme uçaklarıyla, Venezuela kıyılarına doğru yönlendirilecek.

Trump yönetiminin Latin Amerika’da savaş çıkarma niyetinin bir göstergesi olarak görülen bu adımlara Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yanı sıra Latin Amerika’da başta solcu liderlerden olmak üzere tepki yağdı.

İCAT EDİYOR

Başkent Caracas’ta konuşan Maduro, “Yeni sonsuz bir savaş icat ediyorlar. Bir daha asla savaşa karışmayacaklarına söz vermişlerdi ama şimdi bizlerin engelleyebileceği yeni bir savaş uyduruyorlar” dedi. ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığı” iddialarını bir kez daha yalanlayan Maduro “Vietnam’daki gibi bir savaş daha mı istiyorlar? Bunu Amerikan halkına sormak lazım” dedi.

Washington’ın hedefindeki bir diğer isim olan Kolombiya’nın solcu Devlet Başkanı Gustavo Petro da ABD’nin yaptırım listesine alınmasına ve Trump’ın kendisini “uyuşturucu lideri” olarak nitelemesine tepki gösterdi.

CAHİL TRUMP

Başkent Bogota’daki tarihi Bolivar Meydanı’nda toplanan binlerce destekçisine konuşan Petro, “Bay Trump’ın benim kim olduğum, ne düşündüğüm veya bu ülkenin tarihi hakkında hiçbir fikri olmadığını biliyorum. Kolombiya’nın nerede olduğuna dair bile net bir fikri yok” dedi. Kendisi ile birlikte eşi, oğlu ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti’nin yaptırım listesi alınmasına değinerek “Asla diz çökmeyeceğim” dedi.

Trump, Petro’nun Kolombiya’da kötü bir yönetim sergilediğini belirterek bu ülkeye yapılan tüm ödemeleri durdurduklarını söylemişti. ABD Hazine Bakanlığı da uyuşturucu kartellerini durdurmamakla suçladığı Petro dâhil 4 kişiyi yaptırım listesine almıştı.

İŞGALE YER YOK

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine işaret ederek, ABD’ye Latin Amerika’daki askeri müdahale stratejisinden vazgeçmesi ve uyuşturucuyla mücadelede söz konusu ülkelerle işbirliği çağrısında bulundu. Venezuela’ya olası askeri müdahaleye karşı çıka Lula “Latin Amerika’nın daha fazla işgale ihtiyacı yok. Saygıya, işbirliğine ve adalete ihtiyaç var” dedi.

HAZIRLIK YAPIYOR

Trump’ın emriyle ABD, ağustos ayında Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir donanma gönderdi. ABD ordusu, Karayip Denizi’nde uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere yönelik 10 saldırıda en az 43 kişiyi katletti. Son olarak ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, dün Karayipler açıklarında uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknedeki 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

Hegseth, ordunun Venezuela’da rejim değişikliği de dâhil operasyonlara hazır olduğunu açıklamıştı. Geçen hafta kıtadaki birçok askeri darbe, rejim değişikliği ve suikastın arkasındaki CIA’e Karayipler’de operasyon yetkisi veren Trump, önceki gün ise Venezeula’da “kara operasyonu planladıklarını” söylemişti.

***

LATİN AMERİKA’YA MÜCADELE ÇAĞRISI: VENEZUELA’DA DURMAYACAK

Latin Amerika ve Karayipler’in dört bir yanından onlarca parlamenterler ve siyasi liderler, yayımladıkları ortak ABD’nin yarımküredeki askeri yığınağını kınayarak bölgede egemenliği, güvenliği ve kalıcı barışı savunma çağrısında bulundu. İlerici Enternasyonal tarafından yayımlanan açıklamada imzası bulunan 17 ülkeden 80’e yakın siyasetçi, ABD’nin Venezeula topraklarında ABD askeri eylemlerinin “yaklaşan tehdidi” konusunda uyarı yaptı. Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu’nun (CELAC) 2014’te Küba’daki ikinci zirvesinde bölgenin “Barış Bölgesi” ilan edildiğine dikkat çeken liderler, “Bu karar, farklılıklarımızı şiddet ve müdahale değil, diyalog ve işbirliği yoluyla çözmek için halklarımızın kolektif iradesini temsil ediyordu” dedi.

TANIDIK BAHANE

ABD’nin “Uyuşturucuyla Savaş” adı altında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik operasyonunu “Venezuela’da rejim değişikliği için tanıdık bir bahane” olarak nitelendirilen mektupta, “Washington’un eylemlerini bölgeye genişletmeye çalışabileceği” uyarısında bulunuldu. Bölge liderlerini ve siyasi güçleri ABD’nin oluşturduğu tehdide karşı toplu olarak yanıt vermeye çağıran parlamenterler “Sadece Latin Amerika ve Karayipler’deki tüm örgütlü siyasi güçlerin birliği bu felaketi önleyecek kadar güçlüdür. Barış Bölgesi’ni savunmak bizim görevimiz. Kıtamızın geleceği, bu anda birliğimize bağlı” dedi.

***

AMİRAL, BAKANLA TARTIŞMIŞ

Karayipler’deki askeri abluka ve saldırıları gerçekleştiren Güney Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) başındaki Amiral Alvin Holsey’nin, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile bu saldırılar hakkında yaşadığı gerginlik sonrası emekli olacağını duyurduğu iddia edildi. The Atlantic dergisine konuşan kaynaklar, Holsey’in Hegseth’e saldırılara yönelik endişelerini ilettiği gergin bir toplantının ardından üç yıllık görev süresinin bitmesine bir yıl kala bu kararı aldığını söyledi. Holsey, 17 Ekim’de 37 yıllık askeri hizmetini sonlandıracağını duyurmuştu.