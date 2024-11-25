Savaşı körüklemede kırmızı çizgileri yok

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çatışmaya dâhil olarak “hedef olacağı” uyarısı yaptığı Batı’nın Ukrayna Savaşı’nı tırmandırma hamlelerini sürdürüyor. ABD ve İngiltere’nin ardından Fransa da uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

HER SEÇENEK MASADA

İngiltere ziyareti sırasında BBC’ye röportaj veren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna'ya destek konusunda “Fransa'nın herhangi bir kırmızı çizgisinin olmadığını” kaydetti. Ukrayna'nın, Fransız yapımı uzun menzilli füzeleri “meşru müdafaa çerçevesinde” Rusya’ya karşı kullanabileceğini belirten Barrot, bu füzelerin daha önce kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaktan kaçındı.

Barrot, Fransız askerlerinin Ukrayna'da savaşa katılma olasılığına ilişkin ise “Herhangi bir seçeneği dışlamıyoruz” ifadesini kullandı. Rus ordusunun her ilerleme kaydettiğinde Avrupa’ya yönelik tehdidin de yaklaştığını belirten Barrot, Ukrayna’nın NATO üyeliğine konusunda Avrupalı müttefiklerini ikna etmek için çabaladıklarını belirtti.

NATO ACİL TOPLANIYOR

Savaşta son günlerdeki tehlikeli tırmanışın ardından NATO-Ukrayna konseyi ise Kiev’in talebiyle yarın acil toplanma kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, NATO'nun Asya ülkelerine Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) ile yasaklanan saldırı silahları pompaladığını vurguladı. ABD’de ocak ayında başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump’ın ikinci dönemindeki planlarına ilişkin tahminde bulunamayacağını kaydeden Rudenko, Asya-Pasifik bölgesindeki genel durumun olumsuz yönde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Putin, Ukrayna'nın 19 Kasım’da, ABD'nin uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiltere'nin Storm Shadow füzeleri Rusya topraklarındaki hedefleri vurduğunu açıklamıştı. Bunun “çatışmayı küresel hale getirdiğini belirten” Putin, karşılık olarak Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden Oreşnik ile Ukrayna’yı vurduklarını açıklamıştı. Putin, NATO’nun kışkırtmalarına “aynı şekilde karşılık verileceğini” söylemişti.