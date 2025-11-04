Savaşın gölgesinde bir aile hikâyesi: "Maskeliler" 21 Kasım'da Baba Sahne'de

İsrail-Filistin çatışmasının acımasız atmosferinde, üç kardeşin yüzleşmesini konu alan, Ilan Hatsor’un dünya çapında ses getiren oyunu “Maskeliler”, Mert Kırlak yönetmenliğinde 21 Kasım’da Baba Sahne’de seyirciyle buluşuyor. Sermet Yeşil, Devrim Özder Akın ve Taha Tegin Özdemir’in güçlü performanslarıyla yer aldığı oyun; ihanet, bağlılık, vicdan ve insanın kendini aklama çabası üzerine çarpıcı bir sorgulama sunuyor.

Mert Kırlak’ın rejisini üstlendiği, geçtiğimiz günlerde açıklanan 62. Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Sermet Yeşil, Devrim Özder Akın ve Taha Tegin Özdemir’in yer aldığı Maskeliler, seyircisini gerilim dolu bir atmosferde insanlığın en temel çatışmalarıyla yüzleşmeye davet ediyor. 21 Kasım’da Baba Sahne’de sahnelenecek olan oyunda; savaşın bir aile içine nüfuz ettiğinde yaşananları aktarırken, güncelliğini de koruyor.

MASKELİLER HAKKINDA

Büyük kardeş Davut, ailesini geçindirebilmek için İsrail’de çalışırken, ortanca kardeş Naim özgürlük mücadelesinin önemli bir figürü haline gelmiştir. En küçük kardeş Halit ise iki kardeşi ve iki dünya arasında sıkışıp kalır. Soğuk bir depoda geçen bu yüzleşme, sadece bir ailenin hikâyesi değil; savaşın insanın vicdanında, aidiyetinde ve kardeşlik bağlarında açtığı derin yaraların da hikâyesidir.