Savaşın gölgesinde katliam sürüyor

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İran ile savaşa girerek dikkatleri uzaklaştırmaya çalışan İsrail,, Gazze’’de katliamlarına hız verdi. Gazze’de uyguladığı ablukayla Filistinlileri açlığa mahkum eden İsrail, gıda yardım noktalarında toplananlara saldırdı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı en az 55 bin 706, yaralananların sayısı en az 130 bin 101 olarak açıklandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan verilere göre İsrail son 24 saatte Gazze’de en az 69 Filistinliyi katletti. Saldırılarda en az 221 Filistinliyse yaralandı.

YARDIM BEKLEYENLERE SALDIRDI

Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Netzarim Koridoru çevresindeki yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda en az 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları yardım merkezinin açılmasını bekleyen yüzlerce Filistinlinin hedef alındığı saldırıda yoğun şekilde ateş açılması nedeniyle bölgeye ancak birkaç saat sonra ilk yardım ekiplerinin ulaşabildiğini aktardı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah arasında yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinliler İsrail askerleri tarafından hedef alındı.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda ise cep telefonlarının şarj noktası olarak kullanılan bölge, İsrail insansız hava aracıyla vuruldu. Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırıda 12 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

ÇETELERİ SİLAHLANDIRIYOR

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre ise İsrail’in Gazze’de çeteleri silahlandırarak Filistin’e gönderilen yardımları yağmalattığı belirtildi. İsrail’in daha önce de bazı aşiretleri ve çeteleri silahlandırarak Filistinlilere saldırmaları için teşvik ettiği belirtilirken Tel Aviv, Hamas’ı “yardımları çalmakla” suçluyordu.