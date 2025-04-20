Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Savaşın gölgesinde yaşam: Lübnan'da futbolcular, İsrail saldırısına rağmen maça devam etti

Lübnan’ın güneyinde İsrail’in saldırı düzenlediği sırada futbolcular maça devam etti.

Dünya
  • 20.04.2025 21:09
  • Giriş: 20.04.2025 21:09
  • Güncelleme: 20.04.2025 21:59
Kaynak: iHA
Savaşın gölgesinde yaşam: Lübnan'da futbolcular, İsrail saldırısına rağmen maça devam etti
FOTOĞRAF: İHA

İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine 3 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, en 2 kişi hayatını kaybetti.

Futbol sahasına yakın bir noktaya düzenlenen saldırıda ise oyuncular saldırıya aldırış etmeden maça devam ettiler.

Saldırı sonrası sahanın ilerisinde yükselen dumanlar bir seyirci tarafından kaydedildi.

Saldırılardan biri ise orman manzaralı bir restoranın yakınına düzenlendi.

Saldırı nedeniyle müşteriler restorandan kaçarken, bazıları ise saldırıyı kayıt altına aldı.

BirGün'e Abone Ol