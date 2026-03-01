Savaşın ilk etkisi piyasada: Kapalıçarşı’da altın ve gümüş sert yükseldi

Ortadoğu’da dün sabah saatlerinde başlayan saldırı dalgası finans piyasalarını da sarstı.

İsrail ve ABD’nin İran’daki hedefleri vurmasının ardından bölgede karşılıklı misillemeler gündeme gelirken, yatırımcıların güvenli liman arayışı hızlandı. Bu gelişmeler Kapalıçarşı’da altın ve gümüş fiyatlarını yukarı taşıdı.

GRAM ALTINDA 8 BİN LİRA AŞILDI

Uluslararası piyasalarda ons altın haftayı 5.263 dolar seviyesinde tamamlarken, yurt içinde gram altın resmi ekranlarda 7.450 TL civarında kapanış yaptı. Ancak Kapalıçarşı’da savaşın etkisi daha sert hissedildi.

Cumartesi sabahı 7 bin 600 lira seviyesinden işlem gören gram altın, gün içinde artan talep ve jeopolitik risklerin etkisiyle yüzde 5’i aşan yükseliş kaydetti. Gün içi işlemlerde gram altın 8.017 TL’ye kadar çıktı.

GÜMÜŞTE DE SERT HAREKET

Sadece altın değil, gümüş fiyatları da yükselişten payını aldı. Kapalıçarşı’da gümüş fiyatı 151 lira seviyesine kadar tırmandı. Küresel risk algısının artması, kıymetli metallere olan talebi güçlendirdi.

JEOPOLİTİK RİSK FİYATLAMASI

Uzmanlar, Ortadoğu’daki çatışma riskinin büyümesi halinde altın ve gümüşte oynaklığın sürebileceğini belirtiyor. Savaş ve belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların riskli varlıklardan çıkıp güvenli limanlara yöneldiğine dikkat çekilirken, Kapalıçarşı’daki fiyatların ekran fiyatlarından daha hızlı tepki verdiği vurgulanıyor.

Bölgede tansiyonun düşmemesi halinde kıymetli metallerde yeni rekorların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.