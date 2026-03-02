Savaşın ilk faturası: Motorine 5,60 TL, benzine 2,10 TL zam gelecek iddiası

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan süreçte Suudi Arabistan ve Katar’daki dev enerji tesislerinin de hedef alınmasıyla enerji konusu küresel bir kriz haline dönüşmeye başlıyor. Bunun Türkiye'ye de yansımaları oluyor.

Sektör kaynakları, salı gününü çarşambaya bağlayan gece akaryakıtta tarihi zam beklentisinde. Buna göre; salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı motorine 5 TL 60 kuruş, benzine 2 TL 10 kuruş zam yapılabileceği konuşuluyor.

Ekonomi gazetecesi Olcay Aydilek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Savaşın ilk faturası"nın akaryakıt zammı olduğunu ifade etti. Aydilek, sektör kaynaklarından edindiği bilgiyi şöyle aktardı:

"Savaşın, ilk faturası... Akaryakıta tarihi zam. Sektör kaynakları, salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı motorine 5 TL 60 kuruş, benzine 2 TL 10 kuruş zam beklendiğini söyledi. Net tutarlar sabah belli olacak. Bu zamla birlikte motorinin litresi Ankara'da 67 TL'yi görecek."