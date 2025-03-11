Savaşın kazananı silah tekelleri

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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) küresel silah ticaretine dair raporunu yayınladı. Son dört yılın tablosunu ortaya koyan rapora göre 2020-2024 döneminde dünyanın en büyük silah ihracatçıları ABD, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya oldu.

En büyük ithalatçılar ise savaşın sürdüğü Ukrayna, Hindistan, Katar, Suudi Arabistan ve Pakistan olarak kayıtlara geçti. Savaşın dördüncü yılına girdiği Ukrayna geçen dört yılda küresel silah alımlarının yüzde 8,8’ini tek başına gerçekleştirdi. Bu orana, ABD ve Avrupa ülkelerinin Kiev’e karşılıksız yaptıkları silah bağışları da dahil. Savaşın başından beri aralarında Türkiye’nin de olduğu 35 farklı ülke Ukrayna’ya silah gönderdi. Ukrayna’ya en çok silah veren ülke silahların yüzde 45’ini temin eden ABD oldu. Onu yüzde 12 ile Almanya ve yüzde 11 ile Polonya izledi.

ABD’YE BAĞIMLILIK ARTTI

Geçen dört yılda Avrupalı NATO üyelerinin ABD’ye bağımlılığı arttı. ABD, Avrupalı NATO ülkelerinin tüm silah alımlarının yüzde 64’ünü karşıladı, bu oran 2015-2019 döneminde yüzde 52’ydi. Almanya önceki dört yılda küresel silah ihracatının yüzde 5,6’sını gerçekleştirdi. Alman silahlarının yüzde 37’si Ortadoğu’daki ülkelere gitti.

ORTADOĞU SİLAH DEPOSU

Ukrayna, Mısır ve İsrail sırasıyla Alman üreticilerin en büyük müşterileri oldu. İsrail’in en büyük tedarikçisi yüzde 66 ile ABD oldu. Almanya ise yüzde 33 ile İsrail ordusuna en fazla malzeme tedarik eden ikinci ülke konumunda. Rapora göre İsrail, 7 Ekim 2023’teki Hamas baskınıyla başlayan savaşta Gazze, İran, Lübnan, Suriye ve Yemen’e karşı ithal silahları kullandı.

Rapora göre Türkiye, 2020-2024 döneminde küresel ihracattaki payını yüzde 1,7’ye çıkardı. Bu oran 2015-2019 döneminde yüzde 0,8 seviyesindeydi. Böylece Türkiye’nin silah ihracatı yüzde 103 büyüdü. Türkiye böylece dünyanın en büyük 11’inci silah ihracatçısı oldu.

TÜRKİYE’NİN PAYI ARTTI

Türkiye silah endüstrisinin en büyük müşterisi yüzde 18’le Birleşik Arap Emirlikleri oldu. BAE’yi toplam ihracatta yüzde 10’luk pay ile Pakistan ve yüzde 9,9 ile Katar izledi. Türkiye, küresel silah ithalatındaki payını yüzde 1,1’e düşürdü. Bir önceki dört yıllık dönemde bu oran yüzde 1,7 olmuştu. Böylece Türkiye’nin silah ithalatı yüzde 33 azalmış oldu. İspanya, Türkiye’nin ithalatının yüzde 34’ünü karşıladı. İspanya’yı yüzde 24 ile İtalya ve yüzde 19 ile Almanya izledi. Son 4 yılda 9 Afrika ülkesine silah satan Türkiye kıtanın alımlarının yüzde 11’ini karşıladı.