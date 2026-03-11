Savaşın maliyeti büyüyor: ABD, ilk iki günde 5,6 milyar dolar harcadı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) tahminlerine göre Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırıların ilk iki gününde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandığı bildirildi.

Bloomberg HT, Washington Post gazetesinin konuya ilişkin haberini derledi.

Yetkililer, Pentagon'un tahminlerine göre İran'a yönelik saldırıların ilk iki gününde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullanıldığını belirtti.

Söz konusu rakamın oldukça yüksek olduğuna işaret eden yetkililer, maliyetin detaylarının pazartesi günü ABD Kongresi'ne iletildiğini aktardı.

KONGREDE MALİYET TARTIŞMASI ARTABİLİR

İran politikası nedeniyle Trump yönetimine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde gündeme gelen bu maliyetin Kongre'deki endişeleri artırabileceği ifade edildi. Ayrıca yönetimin İran operasyonları için Kongre'den ilave bütçe talep etmesi durumunda söz konusu yüksek maliyetin tartışmaları daha da yoğunlaştırabileceği vurgulandı.

Yetkililer, Amerikan ordusunun hangi silah sistemlerini kullandığına ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak gelişmiş çok sayıda silah ve mühimmatın kısa süre içinde yoğun şekilde kullanıldığını belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşamadığını ve "istedikleri kadar uzun süre İran'a saldırıları sürdürebileceklerini" ifade etmişti.