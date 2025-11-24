Savaşın ortasında büyüyen çocukların şarkısı: Lilican
Grup Munzur'un Filistinli çocuklara ithaf ettiği yeni şarkıları "Lilican" tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Özgün müziğin sevilen gruplarından Grup Munzur’un Lilican adlı eseri dinleyicileriyle buluştu. Ağır cezaevi koşullarında yazılıp bestelenen ve söz–müziği Ozan Veli’ye (Resul Sarıgül) ait olan “Lilican” tüm dijital platformlarda yerini aldı.
İsrail’in Filistinlilere yaşattığı insanlık dışı koşulları notalara aktaran Lilican, Filistinlilerin yaşadıklarına, direnişine ve umuduna bir selam niteliğinde.
“İNSANLIĞIN VİCDANINDA BÜYÜYEN BİR İSYAN”
Tüm baskılara, sahne yasaklarına ve sansür girişimlerine rağmen üretimini sürdüren Grup Munzur, yeni eserine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Filistin’de yankılanan her çığlık, yalnızca bir halkın acısı değil; insanlığın vicdanında büyüyen bir isyandır. Yeryüzü, sömürünün ve savaşın karanlığında yeniden parçalanırken, direniş halkların iradesinde ve insan olmanın onurunda kök salıyor. Yıkılan her evin, yakılan her ağacın küllerinden doğan bu direnç; sanatın, bilimin ve düşüncenin özündeki yaratıcı gücü hatırlatıyor”
SAVAŞIN ORTASINDAKİ TÜM ÇOCUKLAR İÇİN
Grubun ‘başta Filistin olmak üzere dünyanın her yerinde savaşın ortasında büyüyen çocukların masumiyetine ve sevgi dolu umutlarına’ ithaf ettiği Lilican’ın söz ve müziği Ozan Veli’ye ait. Vokalistler ise Buket Şimşek ve Ali Ekber Kayış. Şarkının sözleri şöyle:
Kumrular uyandı uyandı bahar
Maviye boyandı denizin yüzü
Güneşi taşıyor teleklerinde
Çocukların gönlü ışısın diye
Ellerin üşümüş karanlıklarda Lilican
Rüzgar mı değdi Lilican
Bulut mu geçti Lilican
Kalbime saklan Lilicanım
İncinir kirpiğin yel dokununca Lilican
Çiğdemsin narin Lilican
Sevdadır yarin Lilican
Kendini sakın Lilicanım
Geçecek acılar birazcık dayan
Zamana yenilir tüm kötülükler
Bilirsin kolayca varılamıyor
Yolları tutuyor şu haramiler
Umudu elinden bırakma sakın Lilican
Su durulacak Lilican
Kar eriyecek Lilican
Yol açılacak Lilicanım
Tipide boranda koru kendini Lilican
Bahar gelecek Lilican
Kuşlar dönecek Lilican
Toprak gülecek Lilicanım.
İSYAN ATEŞİ’NDEN BUGÜNE
1992 yılından beri politik ve özgün müzik alanında çok sayıda albüm çıkaran Grup Munzur, müzik faaliyetlerine İzmir’de başladı. 1994’ten bugüne Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi (YÇKM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Grup Munzur, “Babanın Türküsü/Onların Kavgası” adıyla ilk albümünü çıkarmıştı. Grubun, “İsyan Ateşi” parçası özgün müziğin kült eserlerinden birine dönüşmüştü.