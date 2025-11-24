Savaşın ortasında büyüyen çocukların şarkısı: Lilican

Özgün müziğin sevilen gruplarından Grup Munzur’un Lilican adlı eseri dinleyicileriyle buluştu. Ağır cezaevi koşullarında yazılıp bestelenen ve söz–müziği Ozan Veli’ye (Resul Sarıgül) ait olan “Lilican” tüm dijital platformlarda yerini aldı.

İsrail’in Filistinlilere yaşattığı insanlık dışı koşulları notalara aktaran Lilican, Filistinlilerin yaşadıklarına, direnişine ve umuduna bir selam niteliğinde.

“İNSANLIĞIN VİCDANINDA BÜYÜYEN BİR İSYAN”

Tüm baskılara, sahne yasaklarına ve sansür girişimlerine rağmen üretimini sürdüren Grup Munzur, yeni eserine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Filistin’de yankılanan her çığlık, yalnızca bir halkın acısı değil; insanlığın vicdanında büyüyen bir isyandır. Yeryüzü, sömürünün ve savaşın karanlığında yeniden parçalanırken, direniş halkların iradesinde ve insan olmanın onurunda kök salıyor. Yıkılan her evin, yakılan her ağacın küllerinden doğan bu direnç; sanatın, bilimin ve düşüncenin özündeki yaratıcı gücü hatırlatıyor”

SAVAŞIN ORTASINDAKİ TÜM ÇOCUKLAR İÇİN

Grubun ‘başta Filistin olmak üzere dünyanın her yerinde savaşın ortasında büyüyen çocukların masumiyetine ve sevgi dolu umutlarına’ ithaf ettiği Lilican’ın söz ve müziği Ozan Veli’ye ait. Vokalistler ise Buket Şimşek ve Ali Ekber Kayış. Şarkının sözleri şöyle:

Kumrular uyandı uyandı bahar

Maviye boyandı denizin yüzü

Güneşi taşıyor teleklerinde

Çocukların gönlü ışısın diye

Ellerin üşümüş karanlıklarda Lilican

Rüzgar mı değdi Lilican

Bulut mu geçti Lilican

Kalbime saklan Lilicanım

İncinir kirpiğin yel dokununca Lilican

Çiğdemsin narin Lilican

Sevdadır yarin Lilican

Kendini sakın Lilicanım

Geçecek acılar birazcık dayan

Zamana yenilir tüm kötülükler

Bilirsin kolayca varılamıyor

Yolları tutuyor şu haramiler

Umudu elinden bırakma sakın Lilican

Su durulacak Lilican

Kar eriyecek Lilican

Yol açılacak Lilicanım

Tipide boranda koru kendini Lilican

Bahar gelecek Lilican

Kuşlar dönecek Lilican

Toprak gülecek Lilicanım.

İSYAN ATEŞİ’NDEN BUGÜNE

1992 yılından beri politik ve özgün müzik alanında çok sayıda albüm çıkaran Grup Munzur, müzik faaliyetlerine İzmir’de başladı. 1994’ten bugüne Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi (YÇKM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Grup Munzur, “Babanın Türküsü/Onların Kavgası” adıyla ilk albümünü çıkarmıştı. Grubun, “İsyan Ateşi” parçası özgün müziğin kült eserlerinden birine dönüşmüştü.