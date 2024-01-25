Savaşın ortasından LaLiga'nın zirvesine: Artem Dovbyk

2023-2024 futbol sezonu başında ülkesi Ukrayna'nın Dnipro takımından İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Girona'ya transfer olan Artem Dovbyk attığı gollerle hem takımını zirvede tutuyor hem de gol krallığı yarışında iddialı konumda bulunuyor.

İspanya temsilcisi ile ligde 14 gole ulaşan 26 yaşındaki santrfor, LaLiga'daki gol krallığı yarışında Real Madrid'in İngiliz oyuncusu Jude Bellingham ile zirveyi paylaşıyor.

Ukraynalı oyuncu, 2014 yılında ülkesinin takımlarından Dnipro altyapısında başladığı futbol kariyerinde sırasıyla Moldova ekibi FC Zaria Balti'nin yanı sıra Danimarka temsilcileri FC Midtjylland ve Sönderjyske formalarını terletti.

2020 yılında futbola başladığı Dnipro'ya geri dönen Dovbyk takımıyla 54 gole imza attı. Son olarak sezon başında Katalan ekibi Girona'nın kadrosuna dahil olan oyuncu ligde forma giydiği 20 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.