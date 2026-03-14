Savaşın seyrini değiştirebilecek hedef: İran’daki Hark Adası neden önemli?

ABD’nin İran’ın Basra Körfezi’ndeki en kritik enerji merkezlerinden biri olan Hark Adası’nı hedef alması, Orta Doğu’daki savaşın seyrini değiştirebilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. Washington yönetimi adadaki askeri hedefleri vurduğunu açıklarken, uzmanlar bu adanın İran ekonomisi ve küresel petrol ticareti açısından taşıdığı stratejik önem nedeniyle saldırının geniş çaplı sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

İRAN PETROLÜNÜN “KALBİ”

Reuters’ın aktardığına göre Basra Körfezi’ndeki Hark Adası, İran petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana merkez konumunda. Tanker takip şirketleri Kpler ve TankerTrackers.com verilerine göre İran son dönemde günlük 1,1 ila 1,5 milyon varil petrolü bu terminal üzerinden dünya piyasalarına gönderiyor.

Ajansa konuşan enerji uzmanları, adadaki petrol altyapısının ciddi biçimde zarar görmesi halinde küresel petrol arzının önemli ölçüde etkilenebileceğini belirtiyor. Pickering Energy Partners’tan Dan Pickering, “Kharg altyapısı devre dışı kalırsa piyasadan günde yaklaşık 2 milyon varil petrol çekilmiş olur” değerlendirmesinde bulundu.

Reuters’a göre Hark Adası aynı zamanda yaklaşık 30 milyon varil depolama kapasitesine sahip dev tanklara ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle adadaki tesislerin zarar görmesi yalnızca İran ekonomisini değil küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebilir.

İran’dan Hark üzerinden sevk edilen petrolün büyük bölümünün ise dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin’e gittiği belirtiliyor.

TARİHİ BOYUNCA STRATEJİK HEDEF

Hark Adası’nın stratejik önemi yeni değil. Ada 1960’lardan itibaren İran petrol endüstrisinin merkezlerinden biri haline geldi.

1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı sırasında Irak uçakları adadaki petrol tesislerini defalarca bombalamış ve İran ekonomisini felç etmeye çalışmıştı.

Bu nedenle askeri ve enerji uzmanları Hark’ı sık sık İran’ın “Aşil topuğu” olarak tanımlıyor.

KÜRESEL ENERJİ PİYASALARI İÇİN NEDEN KRİTİK?

Hark Adası yalnızca İran için değil, küresel enerji piyasaları açısından da önemli bir düğüm noktası.

Uzmanlara göre adadaki altyapının ciddi biçimde zarar görmesi, küresel petrol arzında günde yaklaşık 2 milyon varillik bir boşluk yaratabilir ve fiyatları hızla yükseltebilir.

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK HEDEF

ABD’nin bugün gerçekleştirdiği saldırıda adadaki askeri hedeflerin vurulduğu açıklandı. Ancak petrol altyapısının hedef alınması durumunda çatışmanın çok daha tehlikeli bir aşamaya geçebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre Hark Adası’nın devre dışı bırakılması İran’ın petrol gelirlerini ciddi biçimde azaltabilir ve ülke ekonomisini doğrudan etkileyebilir. Aynı zamanda İran’ın buna sert askeri karşılık vermesi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda yeni bir enerji krizini tetikleyebilir.

KÜRESEL RİSK: PETROL, TİCARET VE YENİ BİR CEPHE

Hark Adası’nın hedef alınması sadece İran için değil, dünya ekonomisi için de büyük bir risk olarak görülüyor. Çünkü Basra Körfezi’ndeki enerji altyapısına yönelik saldırılar zincirleme etki yaratabilir:

petrol fiyatlarında sert artış

enerji arzında belirsizlik

Hürmüz Boğazı’nda ticaretin aksaması

bölgesel savaşın genişlemesi

Bu nedenle analistler, Hark Adası’nın savaşta “ekonomik hedef” haline gelmesinin çatışmayı yalnızca askeri değil aynı zamanda küresel enerji krizi boyutuna taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.