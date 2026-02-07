Savaşın sisi masada

Umut Can FIRTINA

ABD’nin İran’a yönelik askeri tehditleriyle bölgede haftalardır yükselen gerilimin ortasında ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmeler, Umman’ın Muskat kentinde başladı.

Daha önce Tahran’ın talebiyle ABD ile İran arasında doğrudan görüşmeler yapılacağı aktarılsa da görüşmeler dolaylı olarak gerçekleşti. Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar kapsamında ABD ve İran heyetleri, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el Busaidi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

CENTCOM DA MASADA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner ile Umman’da bir araya geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'ın da görüşmelere katıldığı iddia edildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı, ilk etapta dolaylı görüşmeler yapılmasının “diplomatik ve teknik müzakerelerin yeniden başlatılması için uygun koşulların hazırlanması amacıyla” Savaşın sisi masada ABD ile İran, savaş tehditlerinin gölgesinde Umman’da müzakere masasına otururken ilk etapta dolaylı görüşmeler gerçekleşti. İki tarafın da geri adım atamayacağına işaret eden İran uzmanı Keskin, “Trump zafer kazanmadan bölgeden ayrılmaz” dedi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Al Jazeera, el Busaidi'nin İran heyetinden mevcut gerilimleri gidermeye ve müzakereleri ilerletmeye yönelik hazırlanan planı aldığını ve daha sonra Witkoff'a ilettiğini aktardı.

Umman’daki görüşmelerin gündemi konusunda resmi açıklama yapılmadı. Doğrudan müzakerelerin ne zaman başlayacağı, İran'ın nükleer programı ile sınırlı kalıp kalmayacağı, hangi konuları kapsayacağı belirsizliğini koruyor.

Tahran, sadece nükleer programın masada olacağını defalarca dile getirirken İran’ın füze programının müzakereye kapalı olduğunu yinelemişti. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar içinde tutma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor. Washington ayrıca müzakerelerin İran’ın balistik füze programını ve bölgedeki “Direniş Ekseni” olarak bilinen silahlı gruplara verdiği desteği de kapsaması gerektiği konusunda ısrarcı.

Görüşmeler öncesi açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakerelere “geçen yılın hatıralarını unutmadan gittiklerini” söyledi. ABD ile İran arasında geçen sene Umman’da yapılan müzakereler, İsrail’in haziran ayında İran’a saldırmasıyla başlayan ve ABD bombardımanıyla sona eren 12 günlük savaş nedeniyle durdurulmuştu.

Fotoğraflar: AA

SAVAŞ TEHDİDİ

ABD, geçen ay İran'da hükümet karşıtı protestolarda binlerce kişinin güvenlik güçlerince öldürülmesi ardından bölgedeki askeri varlığını artırmaya başlamıştı. Savaş gemilerini bölgeye yığan ABD Başkanı Trump, İran’la görüşmelerin sürdüğünü, ancak askeri seçeneğin her zaman masada olduğu tehditlerini yineliyor.

Rusya ise Umman’daki görüşmelerden memnuniyetini dile getirdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın İran ile ABD arasındaki müzakerelerin sonuç vermesini ve gerilimin azalmasını umduğunu belirterek tüm tarafları bu süreçte itidal göstermeye çağırdı.

‘KÖRFEZ ENDİŞELİ’

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise İran'a ilişkin endişelerin Körfez ülkelerinin liderleri arasında “çok çok yüksek” olduğunu belirtti.

∗∗∗

TRUMP ZAFERİNİ ALMADAN GİTMEZ

İran uzmanı Arif Keskin, savaş tehditlerinin gölgesinde İran’la ABD arasında tekrar başlayan müzakereleri değerlendirdi. Keskin’e göre ABD-İsrail ortaklığı ile İran’ın istekleri birbiri ile uyuşmazken Trump, bölgeden askeri ya da diplomatik bir başarı elde etmeden ayrılmayacak:

“Umman’da gerçekleşen müzakerelerin temel amacı aceleci bir sonuç almak değil; bir savaş ihtimalini ertelemek ve diplomasiye yer açmak. İran ve bölge devletlerinin çabası, herkesin ikna olabileceği bir sonuçtan ziyade, diplomatik bir yörüngenin oluşması ve bu yolla savaş riskinin azaltılması üzerine kurulu. İran, nükleer dışında hiçbir konuyu masaya getirmek istemiyor.

İSRAİL İÇİN YETERSİZ

ABD ve İsrail için öncelikli konular ise İran’ın füze savunma sistemi, Ortadoğu siyaseti ve vekil güçlerle olan ilişkileri. Hatta nükleer müzakereler olumlu sonuçlanır ve İran’ın üzerindeki ambargolar kalkarsa, İran’ın elde edeceği parayı bu vekil güçlere aktaracağından endişe ediyorlar. Bu yüzden nükleer müzakere İsrail için tek başına yeterli bir kazanım değil. Bu durum, müzakerelerin çerçevesi ve konusu üzerinde ciddi bir ihtilaf olduğunu gösteriyor.

Bu kez Amerikalılar masaya farklı bir heyetle geldiler. Daha önce sadece Witkoff varken, bu defa Trump’ın damadı Kushner ve en önemlisi CENTCOM komutanı Cooper da masada. İran tarafı, CENTCOM komutanının varlığından ciddi bir rahatsızlık ve endişe duyuyor. Çünkü bu, Witkoff ile anlaşılamadığı takdirde karşılarında askeri bir seçeneğin durduğunu gösteriyor. Bu bir nevi askeri tehdidin de masada varlığı demek.

TRUMP ZAFER İSTİYOR

Bölgeden bir zafer kazanmadan ayrılmak istemeyen Trump, askeri müdahale ihtimalini masaya taşıyarak bir ‘gösteriş’ ve propaganda imkânı arıyor. Şu an İran yönetimi tarihindeki en zayıf pozisyonlardan birinde; halkla sorunlar yaşıyor, ekonomisi kötü ve Ortadoğu’da zayıflamış durumda. Trump, askeri müdahaleden vazgeçmek için siyasal bir sonuç, yani büyük bir başarı elde etmek istiyor. İran ise uranyum zenginleştirme hakkından sembolik de olsa vazgeçmek istemiyor. İran’ın bu noktada herhangi bir geri adım atması, içeride ve dışarıda ‘teslimiyet’ olarak algılanabilir.

REJİMİ KURTARMA MASASI

Binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan protestolar, yönetim ile halk arasında derin bir uçurum yarattı. Eskiden reform ‘adım adım’ yapılabilecek bir şeyken, şu an herhangi bir özgürleşme ortamı rejimin sonunu getirebilir. İslam rejimi şu an ‘askeri müdahale olmasın’ diye çabalıyor ama içeride reform yapamadıkları için de, şimdiye dek hiç olmadığı kadar sıkışmış durumdalar. Bugün İran yönetimi artık rızaya dayanan bir ülke olmaktan çıkıp, kaba ve çıplak bir güvenlik devletine dönüştü. Müzakere masası bile artık İran halkını kurtarmak için değil, yönetimi kurtarmak için bir araç olarak görülüyor. Savaş sisi nedeniyle bu iç dönüşümü tam olarak konuşamıyoruz ancak savaş ihtimali azalıp normalleşme başladığında, İran içindeki bu büyük değişimi çok daha net göreceğiz.