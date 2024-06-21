Savaşlar 69 kişiden birini mülteci yaptı

İHD, savaşlar nedeniyle dünya genelinde her 69 kişiden birinin mülteci konumuna düşürüldüğünü kaydetti. İstanbul nüfusunun yüzde 17-18'inin mülteci olduğunu kaydeden İmamoğlu, Avrupa’yı ve hükümeti işaret etti.

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi (İHD), 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında, dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Siyasi partilerin, hak örgütleri ve mülteci örgütleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü: Sığınma hakkına ve mültecilere yönelik hak ihlallerini durdurun" pankartı açıldı. Toplantıda ortak basın açıklaması Kürtçe, Türkçe ve Arapça olmak üzere üç dilde yapıldı.

Ortak açıklamanın Türkçesini yapan Suriye Sığınmacılar Platformu sözcülerinden Yıldız Önen, Birleşmiş Milletlerin 2001'den itibaren 20 Haziran'ı, Dünya Mülteciler Günü olarak anmaya başladığını hatırlattı. Geçen 23 yıla rağmen mültecilerin sorunlarının çözülmediğini belirten Önen, dünyada sığınma hakkının ve bu bağlamda uluslararası hukukun yok sayıldığını vurgulayarak, mültecilerin her geçen gün daha fazla baskı, sömürü ve hak ihlaline maruz bırakıldıklarını kaydetti. Önen, mültecilere yönelik planlı olarak yayılan yanlış bilgilerle mültecilerin içinde yaşadığı toplumla çekişmeli hale getirildiğini, dile getirerek, mültecilere yönelik sorunların insan haklarını temel alan bir yaklaşımla çözülmesini istedi.

SIĞINMACI SAYISI 120 MİLYONA ULAŞTI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR), raporuna göre, dünya genelinde sığınmacı sayısının Nisan 2024 tarihi itibariyle yüzde 40'ı çocuk olmak üzere 120 milyona ulaştığını aktaran Önen, bu sayının UNHCR'nin kayıt tutmaya başlamasından bu yana mülteci sayısının en yüksek orana ulaştığını söyledi. Her 69 kişiden birinin, tüm dünya nüfusunun yüzde 1,5'nin zorla yerinden edildiğini vurgulayan Önen, 2023'te mültecilerin yüzde 73'ü Afganistan, Suriye, Venezuela, Ukrayna ve Sudan'dan geldiğini dile getirdi.

BM'nin Filistinli Mülteciler için Yardım Ajansı UNRWA'ya göre, Gazze'deki savaş nedeniyle Gazze'den 1,7 milyon insanın çoğu zaman birden fazla kez yerinden edildiğini anlatan Önen, Suriye'de 2011'den beri yaşanan savaş dolayısıyla Türkiye'ye gelen mültecilerin sayısı hakkında da bilgi verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya işaret eden Önen, Yerlikaya'nın 1 Aralık 2023 itibarıyla Türkiye'de 3,2 milyon geçici koruma altındaki Suriyeli, 1,1 milyon ikamet izni ile kalanlar, 300 bin uluslararası koruma kapsamında kalanlar olmak üzere toplam 4,6 milyon kayıtlı göçmen bulunduğunu açıkladığını hatırlattı. Önen, resmi verilere göre, Türkiye'de 2024 Nisan ayı itibari ile 3,12 milyon Suriyeli, 170 bin Afgan, 130 bin Iraklı, 30 bin İranlı ve 30 bin diğer tabiiyetlerden olmak üzere 3,5 milyon kayıtlı mülteci, sığınmacı, göçmen bulunduğunu kaydetti.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2024 verilerine göre Türkiye’de bulunan 3,12 milyon Suriyelinin 60 bini geçici barınma merkezlerinde kaldığını paylaşan Önen, "3 milyon 60 bin Suriyeli ise kendi imkânları ile barınmaya çalışıyor. Suriyeli mültecilerin 1 milyon 540 bini çocuk 0-18 yaş, 750 bini kadınlardan oluşuyor. Yetişkin erkek sayısı ise 830 bin. Suriyeli sayısı 2017 yılında 3 milyon 700 bin ile en üst seviyede iken, özellikle gönüllü adı altında ancak geri gönderme yasağı ihlali olarak gerçekleşen zorla geri göndermeler ve hukuksuzlukların önlenmemesine bağlı Avrupa'ya kaçak geçişlerin artması ile birlikte yaklaşık 600 bin kişi azalmış durumda" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN AVRUPA VE HÜKÜMETE ELEŞTİRİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın Düsseldorf kentinde Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) üyeleriyle bir araya geldi. İmamoğlu'na toplantı sırasında Türkiye ve dünyadaki mülteci sorununa ilişkin görüşleri soruldu. Yanıtında, sorunun kaynağında ve çözümsüzlüğünde Avrupa ve hükümetin yanlış politikalarının yattığını vurgulayan İmamoğlu, mülteci meselesinin evrensel bir sorun olduğuna işaret etti.

İstanbul'da 2,5 milyona yakın mülteci olduğunu anlatan İmamoğlu, bu sayının İstanbul'daki 16 milyon resmi nüfusun neredeyse yüzde 17-18'ine tekabül ettiğini söyledi.

EMEP'TEN ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Emek Partisi (EMEP), 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, mültecilere yönelik artan düşmanlık, yoksulluk ve savaşın etkilerine dikkat çekti.

Açıklamada, dünyada artan savaş ve şiddet olaylarının yanı sıra, mültecilere yönelik düşmanlığın da milliyetçilik ve yabancı düşmanlığına yol açtığı belirtilerek, emperyalistlerin savaş yatırımlarını artırdığı ve sınırların mültecilere kapatıldığı bir dönemden geçildiği vurgulandı.

Türkiye'de emekçilerin orta vadeli ekonomik saldırı programının yükü altında ezildiği, mültecilerin ise ücretlerin baskılanmasında araç olarak kullanıldığı ifade edilen açıklamada, "İnsanca yaşamın koşullarını sağlamak bu akışa kapılmak ya da düşmanlaştırmaktan değil savaş ve yoksulluğa karşı emekçilerin enternasyonal mücadelesini örgütlemekten geçiyor" denildi.

EMEP, mülteci ve yerli işçilerin birlikte hareket etmesini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini belirterek dünya ve Türkiye’deki ekonomik koşullar altında mültecilerin yerlilere karşı bir tehdit olarak gösterilmesine karşı çıkılması gerektiğini vurguladı. Savaş ve yoksulluğun gölgesinde karşılanan 20 Haziran’da mücadeleyi büyütmek için örgütlenme çağrısını yineledi.