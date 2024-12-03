Savaşlar şirketleri büyüttü

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2023 Küresel Silah Ticareti Raporu’nu yayımladı. Raporda Türk şirketlerine de yer verildi. Buna göre Türk silah şirketleri geçen yıl yüzde 24 artışla 6 milyar dolarlık satış yaptı.

SIPRI’nın "En büyük 100 silah üreticisi" listesinde Türkiye’den Aselsan, Baykar ve TUSAŞ yer aldı. Bir yılda yüzde 25 artışla 1,9 milyar dolar gelir elde eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Selçuk Bayraktar’ın şirketi Baykar, "İlk 100" listesinde 10 basamak tırmanarak 69’uncu sırayı aldı. Listede 10 basamak yükselen diğer şirket TUSAŞ ise 78’inci sırayı aldı.

Geçen yıl tüm dünyada en fazla gelir elde eden ilk 100 silah üreticisi yüzde 4,2 büyümeyle toplam 632 milyar dolarlık satış yaptı. ABD merkezli 41 şirket toplam gelirlerin yarıdan fazlasını elde etti.

Gazze’deki savaşın da etkisiyle İsrailli şirketlerinin de gelirleri hızlı arttı. Listedeki üç şirket yüzde 15 büyümeyle 13,6 milyar dolarlık satış kaydetti.