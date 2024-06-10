Savaşların yıkımı 16 seramik eserinde

Seramik sanatçısı Ekrem Coşkun, 10 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan savaşların yol açtığı yıkımı eserlerine yansıtıyor. Seramik sanatçısı, savaşların neden olduğu vahşete dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere hatırlatmak için savaş kalıntılarını tasvir eden eserler yapıyor. Coşkun‘un eserleri, zamanla, savaştan artakalan yıkımı ve insanlar üzerinde bıraktığı kötü etkileri anlatan mimari yapılara dönüştü.

Gazze‘de sivillerin katledilmesini ve yaşanan yıkımı anlatan eserleriyle duyarlılık oluşturmayı amaçlayan Coşkun, şöyle konuştu:

“Dünyada ardı arkası kesilmeyen bir savaş var. Ben de bulunduğum alanda buna tepki göstermek istedim çünkü toplu katliamlar söz konusu. Biz de burada sessiz kalmamalıyız diye düşündüm. Kendi alanımda mimari kalıntıları, savaşta zarar görmüş güzellikleri ele aldım. Sonuçta biz güzeli arıyoruz ama gerçekte güzeli kaybediyoruz. Estetikle ilgilenmeye çalıştığımız zaman karşımıza güzelden çok vahşet, yıkım, soykırım, katliam çıkıyor.“

İnsanların zamanla yaşananlara karşı duyarsızlaşmasını da engellemek istediğini, bu konuda 16 eseri olduğunu belirten Coşkun, gelecek nesiller ders çıkarır ümidiyle hatırlamak ve hatırlatmak için eserlerini yapmaya devam edeceğini dile getirdi.