Savaşta dönüm noktası

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İsrail’in Lübnan’da binlerce kablosuz iletişim araçlarını patlattığı saldırılarla savaş yeni bir boyut kazanırken Ortadoğu’da tansiyon yükseliyor. Lübnan’da 24 saat içinde düzenlediği iki saldırı sonrası İsrail, “savaşın odağının kuzey cephesine kaydığını” açıkladı. Saldırının zamanlamasına dikkat çeken ABD basını, operasyonun uzun süredir planlandığını yazdı. İsrail’in salı ve çarşamba günleri çağrı cihazları ve telsiz gibi iletişim cihazlarını patlatarak Hizbullah’ı hedef aldığı saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 37’ye yükselirken 3 bin 200’den fazla kişi yaralandı.

İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırıları sürdü. Hizbullah da İsrail’in kuzeyindeki askeri hedeflere saldırılar düzenlerken İsrail’in de ülkenin güneyini “fosfor bombalarıyla” vurduğunu açıkladı.

Saldırılarda yaşamını yitirenler için düzenlenen cenaze törenlerinde birlik ve dayanışma mesajları verildi.

BBC’ye konuşan Lübnanlı bir kadın, "Bu bizi daha da güçlendirecek, bir gözünü kaybeden diğer gözüyle savaşacak, hepimiz yan yanayız" dedi.

(Fotoğraf: BBC)

SAVAŞ KUZEYE TAŞINDI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise dün yaptığı açıklamada “savaşta yeni bir dönemin başladığını” söyledi. Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü Lübnan cephesine işaret eden Gallant, “Ağırlık merkezimiz kuzeye kayıyor. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz” dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise X’ten yaptığı açıklamada “Hizbullah ile çatışmalar nedeniyle İsrail’in kuzeyinden tahliye edilen İsraillileri güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceklerini” belirtti. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de kuzey cephesine yönelik “saldırı ve savunma” planlarının onaylandığını söyledi.

MODERN TRUVA ATI

ABD’li New York Times (NYT) gazetesine konuşan istihbarat ve savunma yetkilileri, saldırının İsrail tarafından uzun süredir hazırlanmakta olan karmaşık bir plan olduğunu söyledi. Haberde “modern zamanın Truva Atı” benzetmesi yapıldı. İsrail’in uzun süredir cep telefonu ağlarını kullanarak Hizbullah dâhil İran destekli gruplara yönelik suikastlar düzenlediğini hatırlatan NYT, Hizbullah’ın bu nedenle çağrı cihazları kullandığını belirtti.

NYT’ye konuşan yetkililer, İsrail’in uluslararası bir çağrı cihazı üreticisi gibi davranacak paravan bir şirketler kurduğunu söyledi. Kaynaklara göre çağrı cihazları Lübnan’a 2022’de gönderilmeye başlandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın çağrı cihazlarını tercih etme çağrısı üzerine bu yaz Lübnan’a yapılan sevkiyat arttı ve binlerce çağrı cihazı Hizbullah üyelerine dağıtıldı.

UZUN SÜRE BEKLENEMEZDİ

Washington Post (WP) gazetesi ise saldırıların zamanlamasına dikkat çekti. WP’ye konuşan İsrailli istihbarat yetkilileri, cihazların içine patlayıcı yerleştirildikten sonra harekete geçmek için sınırlı zaman olduğuna dikkat çekti. WP’ye konuşan iki Amerikan yetkiliye göre ise, İsrail saldırı gerçekleşmeden önce ABD’ye saldırının ayrıntılarını bildirmedi ancak daha sonra istihbarat kanalları aracılığıyla Washington’a bilgi verdiler. Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı, saldırıyla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını açıklamıştı.

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HER ASKERİ ADIM VE HAMLE KENDİ KARŞILIĞINI YARATIR

CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, İsrail’in Lübnan’da iletişim cihazlarıyla düzenlediği saldırıyı BirGün’e değerlendirdi.

Savaş taktiklerinin değişime uğramasıyla “hibrit savaş” dönemine geçildiğine işaret eden Uzgel “Bunun içinde siber saldırılar, düzenli olmayan orduların, ‘proxy’ (vekillerin) savaş yöntemlerinin kullanılması, spesifik hedeflerin vurulması, drone’ların kullanılması, savaş taktiklerinin değiştiğini gösteriyor” dedi.

Uzgel, İsrail’in Lübnan’daki saldırısıyla “elinde çeşitli araçlar olduğunu” ortaya koyduğunu belirterek “Hem istihbaratı iyi kullandığını, hem savaş uçağı gibi geleneksel yollarla vurabileceğini, hem Demir Kubbe gibi araçlarla kendisini koruyabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda bu tür dijital saldırılarda öncülük yaparken kendisine de dokunulamayacağı mesajını veriyor” dedi.

“İsrail’in yürüttüğü yeni hibrit savaş taktikleri asimetri yaratıyor” diyen Uzgel, “Hizbullah, Hamas ve İran gibi rakiplerine prestij, taktik ve stratejik olarak büyük zarar verirken bu taktiklerin İsrail’e neredeyse hiçbir maliyeti olmadı. İsrail, bundan sonra çok yüksek teknolojileri kullanacağını ortaya koydu. Aynı zamanda Hizbullah ve Hamas’ın teknolojik ve istihbari yetersizlikleri gözler önüne serildi. Ayrıca bu grupları daha da düşük teknoloji kullanmaya yönlendiriyor” ifadelerini kullandı.

“Dünyada her siyasi ve askeri eylem ve hamle, karşılığını yaratır” diyen Uzgel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir teknoloji kullanıldığında herkes bu konuda daha dikkatli olmaya başlar. Dolayısıyla İsrail’in Lübnan’daki saldırısı, yeni savaş teknikleri açısından bir dönüm noktası oldu. İsrail’in savaşırken sivilleri umursamadığını Gazze’de gördük. Lübnan’da ise Hizbullah’ın yanı sıra sivillerin de cep telefonu kullanmaya çekineceği bir korku iklimi oluşturdu. Öte yandan bu teknolojilere karşı duyarlılık da arttı. İsrail, hem de devlet düzeyinde her türlü dijital aracın bir güvenlik riski olabileceğini de tüm dünyaya göstermiş oldu.”