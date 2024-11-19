Savaşta gerilim artıyor: Ukrayna, Rusya'ya saldırdı; ATACMS füzeleri ilk kez kullanıldı

Ukrayna, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta yer alan Rusya'nın Bryansk bölgesindeki cephaneliğini vurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Karaçev kasabası yakınlarında bir lojistik merkezinin 1046 nolu cephaneliğini vurduğu belirtildi.

Saat 02.30 itibarıyla hedef alınan söz konusu bölgede 12 ikincil patlama kaydedildiği aktarılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurmak amacıyla Rus ordusuna ait mühimmat depoların imhasına devam edilecektir" ifadesi kullanıldı.

ATACMS FÜZELERİ KULLANILDI

Ukrayna basınının Silahlı Kuvvetlerden kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda, Ukrayna'nın ABD üretimi uzun menzilli ATACMS füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığı ileri sürüldü.

Karaçev kasabası, Ukrayna sınırına yaklaşık 115 kilometre mesafede yer alıyor.

ATACMS FÜZELERİ NEDİR?

Biden'ın, Kiev'e, Amerikan menşeli balistik füzeleri Rusya topraklarında kullanma izni verme olasılığı, Ordu Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleri ve etkilerini gündeme getirdi.

Söz konusu füzeler, M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Füze Sistemi (HIMARS) ve M270 Çok Namlulu Roket Sistemi (MLRS) mobil sistemler tarafından fırlatılabiliyor.

ABD'nin sağladığı ATACMS kullanım amaçlarına ve menzillerine göre çeşitlilik gösteriyor. Hem cephe hattında hem de cephe gerisindeki hedeflere etkili bir imha kapasitesine sahip ATACMS, ayrıca konvansiyonel patlayıcıların yanı sıra nükleer başlık da taşıyabiliyor.

Ataletle güdüm veya GPS güdüm sistemine sahip füzelerin ağırlığı yaklaşık 1300 ile 1600 kilogram arasında değişiyor.

Söz konusu füzeler 3,96 metre uzunluğunda 61 santimetre çapında ve 1,4 metre kanat genişliğine sahip.

M39 ATACMS BLOCK I (MGM-140 ve MGM-140A), 25 ila 165 kilometre menzilli ve yaklaşık 560 kilogramlık savaş başlığında 950 adet piyade ve malzemelere karşı kullanılan (APAM) M74 bombacığı taşıyor. Füzenin toplam ağırlığı ise 1667 kilogram.

Füzenin Block IA versiyonu ise M39A1 (MGM-140B) adıyla anılıyor ve 300 kilometre menzilli, savaş başlığında da 300 adet M74 APAMS taşıyabiliyor.

M74 bombacıkları, ABD tarafından geliştirilen, yaklaşık 0,5 kilogram ağırlığında, parça tesirli tahrip (HE-frag), yangın çıkarıcı mühimmat ve füze tarafından 200 metrekarenin üzerinde bir alana saçılabiliyor.

Bombacıklar park halindeki uçaklara, hava savunma sistemlerine, mühimmat depolarına, toplu haldeki piyadeye karşı etkili.

ATACMS'ın BLOCK IA M48 modeli 270 kilometre, M57 modeli ise 300 kilometre menzilli ve her iki füze de yaklaşık 227 kilogram tahrip (HE) başlığı taşıyabiliyor.

RUSYA 'NÜKLEER SİLAH' DOKTRİNİNİ ONAYLAMIŞTI Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onayladı. Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Rusya’nın nükleer silahların kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin şartlarda bazı güncellemeler yapıldı. Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya’nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı. Rusya’ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

ABD'NİN FÜZE KARARI

ABD'de Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği iddia edilmişti.

Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.