Savaştan çıkış planları yok

Atahan UĞUR

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş tüm hızıla sürerken küresel enerji fiyatları hızla yükseliyor, ABD’nin müttefikleriyle mesafesi açılıyor ve yeni asker sevkiyatları gündeme geliyor.

Prof. Dr. Serhat Güvenç ve Prof. Dr. Salih Bıçakçı savaşın arka planını BirGün’e değerlendirdi.

İRAN İPLERİ ALIYOR

Savaşın askeri mantığına ve İsrail’in hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Salih Bıçakçı, operasyonun temel bir stratejik çerçeveden yoksun olduğunu belirtti. Bıçakçı, “Bir operasyon düzenlerken belirli hedefler koyarsınız ve girdiğiniz yerden nasıl çıkacağınızı planlarsınız. Ancak bu operasyondaki en büyük problem, sürecin oldukça plansız ve 'kervan yolda düzülür' mantığıyla ilerlemesidir” ifadelerini kullandı.

İsrail’in “lideri ortadan kaldırma” stratejisinin İran’ın direncini kıramadığını belirten Bıçakçı, şunları söyledi: “İsrail uzun süredir takip ettiği Hamaney'i ortadan kaldırması halinde sistemin hızla çökeceğini hayal etti. ABD de bu operasyona hazırlıklıydı. İsrail'in planı şebekedeki önemli düğümleri ortadan kaldırmak. Ancak bir çıkış planları yok; zaferi nerede ilan edeceklerini bilmiyorlar. Süreçteki en büyük problem ise Körfez bölgesinin enerji, petrokimya, helyum ve doğalgaz kaynağı olmasıdır. İran ne kadar vurulursa vurulsun, savaşın alternatiflerini elinde tutuyor. Yapılan bu saldırılar, İran Devrim Muhafızları'nı yönetimde hem güçlendirdi hem de daha radikalleştirip sertleştirdi. İran halkı rejimden memnun olsun veya olmasın; ortada uzun yıllardır işgal edilmemiş, Dünya savaşlarında dahi sınırlarını elinden geldiğince korumayı başarmış bir toplum var. Ülkede bir değişim olacaksa bunun dış müdahaleyle değil, organik olarak kendi iç dinamikleriyle gerçekleşmesinden yanalar. Trump bütün gücüyle ve güç zehirlenmesiyle bu yapının çözülmesini bekliyordu ancak beklenen olmadı.”

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ve boğazın savaştaki etkisine değinen Bıçakçı, çatışmaların ağırlıklı olarak hava sahasında bir süre daha süreceğini vurguladı: “İran kapalı bir kutu olduğu için dışarıdan sadece 'gölge analizi' yapılabiliyor. Ortada yoğun bir savaşın sisi hakim. Hürmüz Boğazı'nı boşaltmak geçici bir pansuman tedbirdir; İran, Hindistan'a ve Türkiye'nin bazı gemilerine yaptığı gibi belli ülkelere geçiş hakkı tanıyarak bu süreci kendi kurallarıyla devam ettirmek istiyor. Çok uzak bir ihtimal gibi görünse de, ABD, 5 bin deniz piyadesiyle Hark Adası'nı işgal etmeyi deneyebilir. Ancak bu durum, Trump'ın 'Amerikan ordusu bir yere angaje olmasın' fikrine tamamen aykırı olacaktır. İsrail karşıtlığının hızla yükseldiği bir dönemde, böyle bir hamlenin yaklaşan ara seçimlerde Trump'a ciddi bir siyasi faturası dönecektir.”

HEDEF FARKI VAR

Savaşın uluslararası boyutunu değerlendiren Prof. Dr. Serhat Güvenç ise ABD ile İsrail arasında ciddi bir koordinasyon sorunu olduğuna dikkat çekti: “İsrail’in rafinerileri vurması ve ABD’nin buna tepki göstermesi, hedeflerin örtüşmediğini gösteriyor. Trump, olası bir iktidar değişikliğinde yeni yönetime ekonomik olarak ayakta kalmasını sağlayacak hazır bir kaynak bırakmak için petrol altyapısını korumak istiyor. İsrail'in ise böyle bir kaygısı yok, sınırsız bir savaş yürütme peşindeler. Bu durum, iki ülke arasında ciddi bir çatlağa yol açabilir.”

VİETNAM SENARYOSU

ABD’nin sahadaki hedeflerinin sürekli değiştiğini belirten Güvenç, kara harekatı ihtimaline karşı uyardı: “Rejim değişikliği veya nükleer programın durdurulması gibi hedeflerden sonra, ABD’nin bölgeye deniz piyade görev grubu gönderdiğini görüyoruz. ABD, Amerikan kara birliklerini kullanarak fiziki altyapıyı emniyete almayı ve Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği güvenceye almayı hedefliyor. Kara gücünün doğrudan devreye sokulması durumunda bir Vietnam türü senaryo gündeme gelebilir. Başarısızlığı takviye etmek amacıyla giderek daha fazla Amerikan askerinin sahada kullanıldığını görebiliriz. İran'ın esnek komuta-kontrol yapısıyla İsrail'e ve ABD müttefiklerine yönelik ciddi saldırılar düzenlemeye devam edebilmesi, savaşın bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.”

TRUMP TUZAĞA DÜŞTÜ

ABD ile İsrail arasındaki stratejik ayrışmanın derinleşebileceğini söyleyen Güvenç, sözlerini şöyle tamamladı: “Binyamin Netanyahu başka bir savaş, Trump ise bambaşka bir savaş yürütüyor. Amerika bu savaşı kendi açısından bitirmeye hazır olduğunu düşünse bile, İsrail buna izin vermeyecek ve İran üzerindeki tehdidin kalkmasına imkân tanımayacaktır. Özetle Trump, şu an kendi ayağıyla biraz da Netanyahu'nun kurduğu bir tuzağa düşmüş oldu. Mevcut işaretler, bu işin içinden pek de kolay çıkamayacağına işaret ediyor.”