Savaştan kaçtı, maganda kurşunuyla yaralandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Savaş nedeniyle Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen Palchik ailesinin küçük oğulları, yorgun mermiyle ayağından yaralandı.

Fethiye’nin Foça Mahallesi’nde yaşayan Ukraynalı Palchik ailesinin yaşadığı eve yorgun mermi isabet etti. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, evin çatısından girerek, duvardan sekip çocuk odasında yatmakta olan 9 yaşındaki Mikhail Palchik’in ayağına isabet etti.

Acıyla çığlık atan çocuğun yardımına babası Sergey Palchik (39) koştu. Tavanda ve duvardaki mermi izini gören Sergey, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Baba Sergey Palchik, suçluların cezalandırmasını istediğini belirterek, başkalarının başına böyle bir olay gelmemesini temenni etti.