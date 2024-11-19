Savaştepe’ye sağlık merkezi, kent lokantası ve kreş çözümü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Buluşmaları kapsamında ilçelerdeki yurttaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Savaştepe Ethem Çavuş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Halk Buluşması’nda Savaştepelileri dinleyen Akın, “Savaştepe, her şeyin en iyisini hak ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle hizmetinizdeyiz. Savaştepe’ye bir bütün olarak Balıkesir’e de en güzel şekilde hizmet etmek bizim görevimiz. Balıkesir’in her bir noktasına eşit hizmet götürmekte kararlıyız! Savaştepe’miz ve tüm vatandaşlarımız hak ettiği nitelikli hizmetleri eşit bir şekilde alacak” ifadelerini kullandı.

Balıkesir’in tüm ilçelerinde asfaltlanmadık yol bırakmayacağını söyleyen Akın’a en çok yol talebi iletildi. İlçede görev yapan muhtarlar köylerinde ve mahallelerinde ulaşım sıkıntısı yaşandığını belirtirken halk buluşmasına katılan kadınlar da çocuklar için park talep etti. Bazı mahalleler ise sağlık merkezi talebinde bulundu. Savaştepelilerin yoğun katılım gösterdiği Halk Buluşması’nda gelen her bir talep ilgili daire başkanı tarafından not alınarak, çözüm önerileri ve yapılacaklar dile getirildi.

“ALTYAPI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK”

Neredeyse tüm ilçelerde altyapıda ciddi eksiklikler olduğunu bununla ilgili altyapı seferberliği başlattıklarını söyleyen Akın “Balıkesir’in dört bir yanında başlattığımız altyapı seferberliğimiz Savaştepe’yi de kapsıyor. 50-60 senelik, yıpranmış, sağlıksız borulardan geçen suyu vatandaşımıza içirmemek için uğraşıyoruz. Halkçı belediyecilikte halkın sağlığı her şeyden önemlidir. Bu nedenle BASKİ ekiplerimiz içme suyu hatlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Savaştepe’de bırakın köyleri, ilçe içinde dahi yapılmayan yollar vardı. Bunları hızla yeniliyoruz. Köy yollarını da hızlı bir şekilde yenilemek için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de yenilenmiş haliyle Savaştepe Otobüs Terminalimizi açtık. O bölgeyi de canlandırmak için çalışmalarımız var” şeklinde konuştu.

Savaştepe’de yeni hizmete açacakları merkezlerin de müjdesini veren Akın, “Çiftçi emeğinin hakkını alamıyor, girdi maliyetleri almış başını gitmiş. Yıllarca çalışıp emekli olan da huzurlu ve rahat bir yaşam süremiyor. Bu gerçeği bildiğimiz için halkçı belediyecilik gereği yoksulluğu yenmek ve her yurttaşın adaletten ve eşitlikten doğrudan yararlandığı bir modeli oluşturmak için çalışıyoruz. Yakın zamanda bir kent lokantası açacağız. Eksiklerimizi tamamlamak için çalışacağız. Ayrıca burada kreş eksikliği var. Arkadaşlarımız geldi, baktı ve çalıştı. Kreş yerini belirledik. Çok yakında kreşin temelini de atıyoruz. Emeklilerimizin rahat etmesi lazım. Başkanımız ile birlikte bir ‘Emekli Bahçesi’ni çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Onunla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor” şeklinde konuştu. Savaştepe’den Yakın Kart başvurularının alındığını ve ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenerek Yakın Kart’larının teslim edildiğini söyleyen Akın, kent yoksulluğuyla da mücadele ettiklerini dile getirdi.

SAVAŞTEPELİ ÇİFTÇİDEN 5 TON FASULYE ALINACAK

Çiftçilere desteklerinin süreceğini söyleyen Akın “Çiftçimize Destek Programımız kapsamında Savaştepeli üreticilerimiz de dâhil olmak üzere başvuran tüm üreticilerimize tohum destekleri sağladık. Bir de burada verdiğimiz bir Et Entegre Tesisi sözümüz var. Onun da arkasındayız! Gerekli altyapı çalışmaları tamamlandığında onu da kuracağız. Etiyle, sütüyle marka olan Balıkesir’imize değer katacağız. Bizim amacımız; tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip olan Savaştepe’de ithal eden değil, ihraç eden bir kent olmak. Yalnızca Türkiye’ye değil, bütün dünyaya ürün satmak istiyoruz” dedi. Akın, Savaştepeli çiftçilerden, belediye tesislerinde kullanılmak üzere 5 ton fasulye satın alacaklarını duyurdu.