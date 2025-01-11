Savcı adayı Mithat Can Yalman otel odasında ölü bulundu
Adana'da görevli savcı adayı Mithat Can Yalman, otel odasında ölü bulundu. Yalman, mobbinge uğradığını ve şikayetleri hakkında işlem yapılmadığını açıklayarak sosyal medyadan intihar mesajı paylaşmıştı.
Kaynak: AA
Adana Adliyesi'nde savcı adayı olan Mithat Can Yalman, mobbinge uğradığını ve şikayetleri hakkında işlem yapılmadığını söyleyerek intihar mesajı paylaştı.
Kentteki bir otelde konaklayan Yalman'dan uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine M.C.Y’nin kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, M.C.Y'nin otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalman'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Savcı adayının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.