Savcı adayı ölü bulundu: CHP'den açıklama

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, mobbinge uğradığını anlatıp intihar notu paylaşan savcı adayı Mithat Can Yalman’ın ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan M.C.Y’den uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine M.C.Y’nin kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.C.Y'nin otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, M.C.Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İntihar ettiği değerlendirilen Yalman'ın olaydan 4 saat önce, mobbinge uğradığı ve hayatla bağını koparmak istediğine dair sosyal medyadan paylaşım yaptığı belirlenmişti.

CHP'DEN AÇIKLAMA

Yalman’ın intiharına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici “yargı, adaletin yerine getirilmesinin değil, zorbalığın ve baskıların hakim olduğu bir alan haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Çiftci’nin yaptığı açıklama şöyle:

“Cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman’ın ölümünün ardından yaşanan trajik olay, Türkiye’deki yargı sisteminin ne kadar çürüdüğünü ve yozlaştığını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Yalman’ın mobbing mağduru olduğu, yaşamına son verme noktasına geldiği sosyal medya paylaşımlarından anlaşılmaktadır. Bu durum, adaletin ve hukuk sisteminin temellerinin sarsıldığını, çalışanların psikolojik ve moral olarak nasıl bir çöküş yaşadığını acı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Yalman’ın ölümünün tüm boyutlarıyla araştırılması, hem adaletin hem de kamuoyunun güvenini yeniden tesis etmek için büyük önem taşımaktadır. Mobbing iddiaları, intihar şüpheleri ve yargı sistemindeki olası ihmaller dikkate alınarak, olayın derinlemesine incelenmesi ve tüm sorumluların ortaya çıkarılması gerekmektedir.

Adaletin sağlanması, sadece mahkemelerdeki kararlarla değil, adalet çalışanlarının da güvenli ve huzurlu bir ortamda görev yapabilmesi ile mümkündür. Ancak bugün yargı, adaletin yerine getirilmesinin değil, zorbalığın ve baskıların hakim olduğu bir alan haline gelmiştir. Hakim ve savcıların yaşadığı mobbing, sadece kişisel bir travma yaratmakla kalmaz, adalete inancı ve güvenini doğrudan etkiler. Bu durumun önlenmesi için daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmalı, yargıdaki baskılar sonlandırılmalı ve adaletin gerçek anlamda işlemesi için bir an gereken adımlar atılmalıdır.”