Savcı, Dilan Polat'ın tahliyesini istedi: Mahkeme reddetti

Kara para aklamak suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat‘ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu 11 kişi tahliye edildi. Savcının Dilan Polat’ın da tahliyesini istediği ancak mahkemenin kabul etmediği öğrenildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama soruşturmasında Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da arasında olduğu 11 şüpheli tahliye edildi.

Savcı Dilan Polat'ın da tahliye edilmesini istedi. Ancak Sulh Ceza Hakimliği, beklenen raporların henüz hazırlanmadığını belirterek savcının tahliye talebini reddetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve “Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 4. Sulh Ceza Mahkemesinde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Hakimlik, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verirken Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 tutuklunun ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti.

Öte yandan tutukluluk incelemesi için görüşü sorulan soruşturma savcısının talebi de dikkat çekti. Savcı Dilan Polat'ın da tahliye edilmesini istedi. Ancak Sulh Ceza Hakimliği, beklenen raporların henüz hazırlanmadığını belirterek savcının tahliye talebini reddetti.