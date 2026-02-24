Savcı "dosyalar birleşsin" demişti: CHP'nin kurultay davasında "İBB" talebine ret

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası ile birleştirilmesi talebi reddedildi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü (23 Şubat) duruşmada cumhuriyet savcısı, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla fiilen bağlantılı olduğunu kaydederek, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine muvafakatname yazılmasını ve dosyanın İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesini talep etmiş, mahkeme, dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda İBB davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti.

"FİİLİ VE HUKUKİ BAĞLANTI YOK"

Talebi inceleyen İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyalardaki bir kısım sanıkların aynı olması dışında fiili ve hukuki irtibat bulunmaması ve sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin farklı olması, ayrıca dosyalar arasında da fiili ve hukuki bağlantı bulunmamasını göz önüne alarak birleştirme önerisine muvafakat vermedi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Her ne kadar ilgi sayılı yazınız ile mahkemenizin 2025/582 esas sayılı dosyasının mahkememizin 2025/318 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesi hususunda görüş sorulmuş ise de; Dosya üzerinde yapılan incelemede mahkememiz dosyası ile mahkemenizin 2025/582 esas sayılı dosyası arasında bir kısım sanıkların aynı olması dışında fiili ve hukuki irtibat bulunmaması, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin farklı olması, ayrıca dosyalar arasında da fiili ve hukuki bağlantı bulunmaması da göz önüne alınarak birleştirme önerisine muvafakat verilmemiştir."

Dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.