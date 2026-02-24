Savcı "dosyalar birleşsin" demişti: CHP'nin kurultay davasında "İBB" talebine ret
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin kurultayına dönük ceza davasının İBB davası ile birleştirilmesine muvafakat vermedi, dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.
HABER MERKEZİ
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası ile birleştirilmesi talebi reddedildi.
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü (23 Şubat) duruşmada cumhuriyet savcısı, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla fiilen bağlantılı olduğunu kaydederek, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine muvafakatname yazılmasını ve dosyanın İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesini talep etmiş, mahkeme, dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda İBB davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti.
"FİİLİ VE HUKUKİ BAĞLANTI YOK"
Talebi inceleyen İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyalardaki bir kısım sanıkların aynı olması dışında fiili ve hukuki irtibat bulunmaması ve sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin farklı olması, ayrıca dosyalar arasında da fiili ve hukuki bağlantı bulunmamasını göz önüne alarak birleştirme önerisine muvafakat vermedi.
Kararda şu ifadelere yer verildi: "Her ne kadar ilgi sayılı yazınız ile mahkemenizin 2025/582 esas sayılı dosyasının mahkememizin 2025/318 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesi hususunda görüş sorulmuş ise de; Dosya üzerinde yapılan incelemede mahkememiz dosyası ile mahkemenizin 2025/582 esas sayılı dosyası arasında bir kısım sanıkların aynı olması dışında fiili ve hukuki irtibat bulunmaması, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin farklı olması, ayrıca dosyalar arasında da fiili ve hukuki bağlantı bulunmaması da göz önüne alınarak birleştirme önerisine muvafakat verilmemiştir."
Dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili 10 Şubat'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı delegelerin ve parti mensuplarının ifadelerine başvuruldu. Sona gelinen soruşturmada iddianame tamamlandı.
İddianamede; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar şüpheli sıfatıyla yer aldı.KILIÇDAROĞLU 'MAĞDUR' SIFATIYLA YER ALIYOR
İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'mağdur' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İmamoğlu’nun divan başkanı olduğu CHP 38’inci Olağan Kurultayı'nda, diğer sanıklarla birlikte bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu, market kartı dağıtıldığı, oy pusulası fotoğraflarının istendiği, ikinci turun geciktirilerek yanlış bilgilendirme yapıldığı ve bu yollarla Özgür Özel’in kazanması için delegelerin iradelerinin yönlendirildiği iddia edilerek, tüm sanıkların 'Seçim kanununa muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.