Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül adliyeye sevk edildi
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül, adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alınan Kayhan'ın cenazesi ise yarın Küçükyalı Mezarlığı'nda defnedilecek.
İstanbul Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yediği sırada İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül, adliyeye sevk edildi.
Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda dün akşam saatlerinde yemek yediği sırada Kayhan'ı bıçaklayarak öldürmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli Gül'ün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli Gül'ün, savcılıktaki ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor.
KAYHAN'IN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK
Öte yandan, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.
Kayhan'ın cenazesinin yarın cuma namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.